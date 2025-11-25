Page acudirá al homenaje a Lambán en el Senado junto a otros socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, estará presente en el homenaje póstumo al que fuera líder del PSOE de Aragón Javier Lambán, fallecido en agosto. Un acto que tendrá lugar el jueves en el antiguo salón de sesiones del Senado.

En el acto intervendrán como ponentes el expresidente del Gobierno Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra y el exlíder de la UGT Cándido Méndez.

Además de Page, acudirán el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

El acto tendrá lugar a las 12 horas bajo el lema 'La socialdemocracia en los territorios' y está organizado por el colectivo Fernando de los Ríos.

Feijóo acudirá

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también acudirá al acto de homenaje a Lambán ya que "fueron compañeros como presidentes autonómicos y porque representa ese PSOE que sí tenía sentido de Estado".

Así lo han confirmado fuentes 'populares' a la agencia de noticias EFE, expresando que "lo sorprendente es que en el PSOE le nieguen el aplauso a uno de los suyos pese a sus triunfos electorales". Una afirmación que llega después de que el PSOE no aplaudiera el reconocimiento de Azcón a Lambán este lunes durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad de Aragón.