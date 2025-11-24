La provincia de Albacete estará en alerta este lunes por fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto una alerta amarilla este lunes en la provincia de Albacete por fuertes vientos, que podrían alcanzar rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora.

El aviso arrancará a las 12 horas del mediodía y se extenderá hasta las 3 horas de la madrugada de este martes.

La comarca afectada será la de Alcaraz y Segura, con un nivel de riesgo de alcanzar estas intensas rachas de viento de entre el 40 y el 70 %.

Previsión del lunes

Según la Aemet, Castilla-La Mancha tendrá este lunes cielos nubosos o cubiertos y con brumas y nieblas matinales, que serán persistentes en zonas de montaña, especialmente en el cuadrante noreste.

Habrá precipitaciones débiles, que empezarán a mediodía en los sistemas montañosos del norte y oeste y se extenderán por la tarde al resto de la comunidad, sin afectar al sureste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que será notable en gran parte de la provincia de Toledo y en puntos de La Mancha y Alcarria de Guadalajara. Las máximas, en descenso en Sierra Morena, en descenso ligero en el resto de la mitad sur y el Sistema Ibérico y con pocos cambios en el resto.

El viento soplará moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en las sierras del sur de Albacete.