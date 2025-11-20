Las Cortes de Castilla-La Mancha remarcan su compromiso con los derechos de los niños y niñas en el Día de la Infancia

Pleno en las Cortes por el Día Mundial de la Infancia. Foto: Cortes CLM.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido este jueves a los legisladores, gobernantes y políticos que "no se negocie el poder a cambio de los derechos de los niños".

Así lo ha expresado durante el acto institucional celebrado en el salón de plenos de las Cortes regionales organizado por Unicef Castilla-La Mancha y por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM). Una jornada con motivo del Día Mundial de la Infancia en la que han participado alumnos de cinco colegios de la región, uno por provincia.

El acto ha conmemorado la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos de la Infancia en 1989, por parte de la ONU. Así lo han recordado el presidente de Unicef Castilla-La Mancha, Eduardo Sánchez Brutagueño, la presidenta de POI-CLM, Milagros Figueres, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el propio Bellido.

"Hoy volvemos a comprometernos a dar lo mejor a la infancia, todo lo que esté a nuestro alcance, que no significa tener más y acumular, sino tener lo necesario para vivir y convivir", ha indicado el presidente de la Cámara autonómica.

Además, ha animado a los niños a tener una actitud activa porque "para que muchas cosas vayan bien no solo hay que depender de los gobiernos o las personas ricas y poderosas". "Todos podemos contribuir a hacer una sociedad más justa y sostenible", ha afirmado.

Propuestas de los niños

El acto ha contado con la participación de los alumnos del CEIP Miguel Hernández de La Roda (Albacete); del CEIP Jardín de Arena, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); del CEIP Santa Teresa, de Cuenca; del CEIP Badiel, de Guadalajara; y del CEIP San Ildefonso de Talavera de la Reina.

Los escolares han planteado y escenificado propuestas que se han consensuado en sus respectivos colegios, dejando "mensajes muy importantes".

Se han referido a cuestiones que afectan a la infancia como las injusticias que sufren los niños, la felicidad, las ventajas y riesgos de las tecnologías, los derechos digitales, la igualdad, los distintos tipos de familias y el derecho al hogar de los niños y adolescentes.

Manifiesto

Durante el acto, los integrantes de la Comisión del Pacto por la Infancia de las Cortes de Castilla-La Mancha han leído un manifiesto elaborado por Unicef y POI-CLM.

Un documento que hace referencia a un amplio abanico de cuestiones, como la vulneración de los derechos de los niños, el daño que sufren en conflictos violentos, su exposición a sufrir pobreza o exclusión social, o los problemas de salud mental, que han afectado a cuatro de cada diez niños y adolescentes en el último año.