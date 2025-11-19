La sintonía de Feijóo y Page termina en la economía: Nadal pide para Castilla-La Mancha el "despertar" de Andalucía

La habitual convergencia entre el PP nacional y el PSOE de Castilla-La Mancha ha convertido a Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page en dos líderes próximos, una suerte de pareja de hecho que trasciende las respectivas siglas. Sin embargo, la insólita confluencia, una entente que en buena medida alimenta la crítica común a Pedro Sánchez, no opaca el descontento del principal partido de la oposición con el rumbo económico de la región.

"El hecho de que Page sea un presidente autonómico crítico con el Gobierno de Sánchez no significa que estemos de acuerdo con las políticas económicas que está aplicando para Castilla-La Mancha", ha asegurado Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Los populares advierten delinsuficiente desempeño económico de la región, "por mucho que Page se enfrente en algunas cosas con Sánchez y de que, evidentemente, estemos de acuerdo con él en esas cosas porque no lo estamos con Sánchez".

El gurú económico del PP asegura que las recetas económicas que Page aplica "no están dando resultados", una alusión a la peor evolución comparativa de Castilla-La Mancha respecto a otras regiones próximas o con características similares.

Desde Génova confían en que el ejemplo de Andalucía y Extremadura se proyecte a Castilla-La Mancha. Las tres comunidades autónomas del sur peninsular han sido, durante décadas, bastiones del PSOE. Solo Emiliano García-Page mantiene a su territorio bajo dominio socialista; las otras dos regiones meridionales cuentan con gobiernos populares.

"Hay comunidades autónomas que han sido tradicionalmente gobernadas por el PSOE, que ahora están gobernadas por el PP y que empiezan un despertar económico", ha comentado Nadal, quien se ha felicitado por el repunte económico de dos de las regiones con peores índices de desarrollo. "No hay más que ver lo que está pasando en Andalucía y Extremadura", ha asegurado.

El PP gobierna Andalucía desde hace casi siete años; en 2022, Juan Manuel Moreno, conquistó una histórica mayoría absoluta. En el caso de Extremadura, y tras el mandato de José Antonio Monago en minoría entre 2011 y 2015, es María Guardiola su jefa de Ejecutivo, una condición que deberá refrendar en los inminentes comicios del próximo mes.

Además de las regiones meridionales recién conquistadas, Nadal ha citado como "ejemplos de gobierno continuo de éxito" del PP tanto a la Comunidad de Madrid como a Galicia, dos de sus grandes feudos.

"A los ciudadanos de Castilla-La Mancha les diría que si quieren el crecimiento y la prosperidad económica que tienen estas comunidades autónomas, necesitan un gobierno del PP", ha subrayado el responsable económico de Feijóo.

Núñez se aferra a los años perdidos

La apelación a la economía desde Génova concuerda con la estrategia discursiva que desde Castilla-La Mancha impulsa Paco Núñez. El líder regional del PP y su equipo insisten en las "oportunidades perdidas" de la región por los casi 40 años de socialismo, una era apenas interrumpida por los cuatro años de gobierno de María Dolores de Cospedal.

Mientras el Gobierno de Page defiende la importancia de los servicios públicos del bienestar próximos al ciudadano y los consagra como razón de la propia existencia de la comunidad autónoma, el PP lamenta la pervivencia de brechas en materia de empleo, salarios y renta. Entretanto, también cuestionan la buena marcha de la sanidad o la educación que se pregona desde el Palacio de Fuensalida.

Nadal cree que a la región "le falta engancharse a los grandes ejes de crecimiento que vienen de Europa y penetran en España". Al respecto, ha señalado a Toledo y Guadalajara, "dos provincias muy pegadas a Madrid y cuyo tirón hay que aprovechar", como focos del despegue pendiente. "Desde ahí, puede irradiar al resto del territorio".

Asimismo, el experto económico del PP ha apuntado al crecimiento del Levante español y al objetivo de "crear el puente con Albacete y Cuenca". En el caso de Ciudad Real, considera "que tiene que engancharse al eje de crecimiento que está viniendo del sur".

Aparte de la geografía, Nadal ha recordado que la comunidad autónoma "tiene una oportunidad energética importante". Las renovables han convertido al territorio en una gran despensa. "Y hay otros ejes de crecimiento", dicen desde el PP.

"Lo importante es partir de los sectores en los que se es bueno y en los que se funciona, y pensar cómo modernizarlos, aumentar su tecnología e incrementar el valor añadido", ha añadido. Castilla-La Mancha presume de un peso industrial superior a la media española: engrasan al sector secundario la logística, las manufacturas y las actividades agroalimentarias.

Con todo, "no hay ningún sector malo para la economía ni que tenga que ser considerado de segunda", ha subrayado el asesor de Feijóo. "Aunque al Gobierno le gusta señalar al ladrillo, al turismo o la agricultura como sectores de segunda, no es cierto que lo sean".

Las recetas del PP pasan por "aplicar tecnología y una regulación y formación adecuadas" para aumentar la productividad y crecer en todos los sectores. "Pero hay que creérselo", ha remarcado Nadal.