Castilla-La Mancha cerró 2024 con superávit del 0,03% del PIB, mientras que seis autonomías registraron déficit

Castilla-La Mancha finalizó el ejercicio presupuestario de 2024 en situación de superávit, al registrar un saldo equivalente al 0,03 % del Producto Interior Bruto (PIB). Este dato procede del Informe de las Comunidades Autónomas 2024, una investigación anual sobre el estado de las regiones elaborada por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona y recogida por Europa Press.

La comunidad castellano-manchega se situó así entre las autonomías con superávit, compartiendo la cifra del 0,03% del PIB con Castilla y León. El saldo positivo en la región contrasta con las seis autonomías que cerraron el año con déficit: la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Euskadi, Cataluña, la Comunidad de Madrid y La Rioja.

En este grupo, la Comunitat Valenciana y Murcia fueron las únicas cuyo saldo presupuestario negativo superó el 1 % del PIB, alcanzando el 1,88 % y el 1,11 % respectivamente.

Andalucía, con más 1.500 millones de euros, encabeza la tabla de las regiones que terminaron con superávit, por encima de Canarias, que superó los 500 millones de euros. Por detrás quedaron Extremadura, Navarra, Asturias, Galicia, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León, por debajo de los 500 millones.

A nivel estatal, el conjunto de las comunidades autónomas logró una notable mejora al cerrar 2024 con un déficit agregado del 0,1 % del PIB, significativamente inferior al 0,92 % de 2023. Esta mejoría fue generalizada, dado que todas las comunidades autónomas, con la excepción de las Islas Baleares y Euskadi, lograron reducir su déficit con respecto al año anterior. El informe atribuye este resultado al crecimiento de los ingresos impositivos, lo que refleja una "buena dinámica de la economía".

Los ayuntamientos y la AGE

A pesar del superávit de los ayuntamientos, que ascendió a 6.520 millones de euros, el déficit global del conjunto de las comunidades autónomas se situó en -1.925 millones de euros.

Finalmente, el déficit de la Administración General del Estado alcanzó los -46.292 millones, una cifra resultante de incorporar gastos extraordinarios como las ayudas por la dana, especialmente en la Comunidad Valenciana, y el "considerable esfuerzo de transferencias en favor de las comunidades autónomas", detalla el documento.