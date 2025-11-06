Llega a la Península un nuevo frente que dejará intensas lluvias y tormentas en Castilla-La Mancha este fin de semana

Este viernes llegará a la Península Ibérica un nuevo frente que cubrirá los cielos de nubes y dejará numerosas precipitaciones en muchos puntos del país, unas lluvias que podrían ir acompañadas de tormentas en zonas del interior durante la tarde.

Así ha informado Meteored (eltiempo.es), que ha detallado que en la jornada del sábado el frente se situará en las regiones mediterráneas, donde aumentará la inestabilidad.

Como detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la mañana de este viernes se dejará notar la lluvia en la región, aumentando la probabilidad durante la tarde y la noche. Durante el sábado, las precipitaciones se mantendrán de madrugada e irán yendo a menos con el paso del día.

El domingo, el tiempo dará un respiro a la región y, por el momento, no hay probabilidad de precipitaciones en la comunidad.

Previsión del viernes

La Aemet ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso con intervalos de nubes en cumbres del nordeste, aumentando de madrugada a nuboso o cubierto de norte a sur.

Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas localmente en la Alcarria y en zonas altas del norte, que no se descartan en cumbres albaceteñas. Por la tarde, lluvias y chubascos acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas irán en ascenso en Albacete, en ligero descenso en la Alcarria de Guadalajara y con pocos cambios en el resto.

Habrá alguna helada débil y dispersa en el norte de la Ibérica. El viento soplará de flojo a moderado de componente oeste.