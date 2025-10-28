Bellido carga contra Vox Castilla-La Mancha por el supuesto envío de 34.000 euros a su sede nacional: "Es ilegal"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado la intención de promover una reforma del Reglamento de la Cámara o de sus instrumentos de gestión económica para reforzar el control del dinero público asignado a los grupos parlamentarios.

Una petición que llega después de que el interventor haya reclamado a Vox la devolución de más de 34.000 euros transferidos a la sede nacional del partido que no fueron gastados en 2024, tal y como ha informado el diario EL PAÍS.

Bellido ha calificado la situación como "inédita e inaceptable" en la historia del parlamento autonómico y que motivará una reforma de la normativa para que no se repita.

"El dinero que se entrega a los grupos procede de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe utilizarse exclusivamente para la representación parlamentaria dentro de la región. La transferencia de fondos a la dirección nacional del partido resulta ética y políticamente reprobable, además de ilegal en la parte correspondiente al remanente que Vox pretendía retener", ha lamentado.

Al respecto, Bellido ha asegurado que dejarán "absolutamente claro" lo que se puede hacer con el dinero público que reciben los grupos. Asimismo, ha expresado que Vox deberá devolver a la institución los más de 34.000 euros que el partido habría enviado al partido nacional.

Vox dice que el gasto fue avalado en las Cortes

Desde el grupo parlamentario de Vox han querido desmentir la información y han aclarado que "no ha existido ninguna situación fuera de la legalidad". "Todas las actuaciones se ajustan a la normativa vigente y a los mecanismos de fiscalización establecidos para el uso de fondos públicos", han asegurado.

Asimismo, han afirmado que al igual que el resto de partidos políticos, el grupo "mantiene suscrito un convenio con Vox España precisamente para garantizar el cumplimiento estricto de los requerimientos del Tribunal de Cuentas".

En el convenio se incluye la cláusula de remanente, que fue "revisada y avalada por los servicios jurídicos y auditada por la Intervención de las Cortes, sin que se planteara objeción alguna en su momento".

"Con las nuevas normas internas de fiscalización que entraron en vigor en 2025 se comunicó que la citada cláusula no podría mantenerse dentro del nuevo marco normativo. Ante esta situación, Vox procedió de manera inmediata al reintegro del remanente y notificó que en la renovación del convenio no se incluiría dicha cláusula, ajustándose así a las nuevas directrices de la Intervención", han afirmado.

El PSOE pide la dimisión de Moreno

Por su parte, el de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha cargado contra la oposición en Castilla-La Mancha, "con el presidente regional de PP, Paco Núñez, que cobró dietas por kilometraje pese a tener coche oficial y con Vox financiando con 35.000 euros a su líder, Santiago Abascal".

"Qué no harían si estuvieran en el Gobierno. Núñez y Moreno no dejan de ser la voz de sus amos. Solo queda la honradez, la honestidad, la coherencia y el sentido común de Emiliano García-Page", ha afirmado.

Por ello, ha insistido en que se pongan a "pensar en Castilla-La Mancha y dejen de atender a intereses partidistas". Y ha pedido a David Moreno que "dimita por haber mentido y haber negado a los medios de comunicación lo que hoy hemos conocido". Asimismo, ha preguntado a Núñez si pedirá al alcalde de Talavera de la Reina que cese al vicealcalde, puesto que ostenta Moreno en el Ayuntamiento.

"Hay motivos más que suficientes para pedir la dimisión de los líderes de la derecha y de la ultraderecha que mantienen pactos y que son socios en ayuntamientos y diputaciones de la región", ha sentenciado.