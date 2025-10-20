El PSOE exige ceses en el PP de Castilla-La Mancha por el vídeo recortado que presenta a Page como "sanchista"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, durante el Debate sobre el Estado de la Región. Javier Longobardo

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido este lunes la dimisión de los responsables del PP regional que están detrás de la difusión en sus redes sociales de un vídeo con declaraciones recortadas del presidente autonómico, Emiliano García-Page, en el se da a entender que se autodefine como "sanchista", cuando en realidad se refería a su apellido materno.

El secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ha reclamado al presidente del PP castellanomanchego que "desvele quién fue el responsable del vídeo con las declaraciones cortadas y que le cese".

Gutiérrez ha recordado además episodios previos que, a su juicio, evidencian una práctica habitual: la difusión en marzo de 2022 de "un titular falso con el logotipo de una agencia de noticias" y, en mayo de 2023, el reparto masivo de "varios vídeos altamente ralentizados para desprestigiar en lo personal" a Page cuando era candidato.

En marzo de 2022, el PP de CLM difundía un titular falso con el logo de @europapress difundiendo una noticia falsa.



En mayo de 2023, dirigentes del PP de CLM difundieron masivamente varios vídeos altamente ralentizados para desprestigiar en lo personal al candidato @pscmpsoe a… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 20, 2025

En su mensaje en la red social X, el dirigente socialista se ha preguntado: "¿Nos tenemos que acostumbrar a la impunidad de los que, no interpretan unos datos o retuercen unos argumentos, sino manipulan? Lo primero es mala política, pero lo segundo es hasta delictivo".

Núñez contraataca

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha rechazado dar explicaciones sobre el vídeo y ha pedido "seriedad" ante las peticiones de ceses. Además, a preguntas de los periodistas, ha centrado sus críticas en Gutiérrez.

Núñez ha afeado al secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos que, como diputado en el Congreso, haya votado "a favor de la amnistía" y ha recordado que también fue él quien "votó a favor de la ley del sí es sí por la que los violadores han salido de la cárcel".