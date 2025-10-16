Los agricultores de Castilla-La Mancha recibirán 367,8 millones de euros en pagos anticipados de la PAC

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha comenzarán a percibir desde hoy los pagos anticipados de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), que ascenderán a 367,8 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Estas ayudas forman parte de un desembolso nacional que alcanzará los 2.563 millones de euros en pagos anticipados para productores de toda España.

El pago anticipado, autorizado por Bruselas, permite que los agricultores dispongan de hasta el 70 % del total de las ayudas directas, con el objetivo de dotar de mayor liquidez a los productores. Las comunidades autónomas son las encargadas de decidir el importe exacto y el calendario de los pagos.

El pago ordinario de las ayudas comenzará el 1 de diciembre, momento a partir del cual se podrá abonar hasta el 90 % del importe. El pago total, que reflejará los importes unitarios definitivos de las ayudas, se realizará a partir del 15 de mayo de 2026.

Pagos

El plazo ordinario finalizará el 30 de junio, aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre de 2026, fecha en que concluye el ejercicio del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).

Entre las ayudas que podrán cobrarse de manera anticipada destacan la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios, los ecorregímenes y las ayudas asociadas, aunque algunas específicas, como el engorde de terneros o el pago al algodón, se abonarán a partir de diciembre.

Ayudas anticipadas

Según las estimaciones de las comunidades autónomas, entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre se pagarán unos 2.600 millones de euros en total en toda España, con alrededor de 1.800 millones previstos para la segunda quincena de octubre.

Castilla-La Mancha se posiciona así entre las regiones que más apoyo anticipado recibirán, con sus 367,8 millones, detrás de Andalucía (765,1 millones), Castilla y León (663,6 millones) y Extremadura (277,6 millones), reforzando la liquidez y la capacidad de inversión de los productores en la región.

Estas ayudas son clave para el sector agrario, que enfrenta desafíos de sostenibilidad, eficiencia y modernización, y representan un paso importante para garantizar la estabilidad económica de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos durante la campaña 2025.