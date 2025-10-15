Arantxa Pérez releva a Ana I. Fernández como directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho oficial este miércoles el relevo al frente de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), Ana Isabel Fernández Samper cesa en el cargo de directora general y ha sido sustituida por Arantxa Pérez Gil.

El nombramiento se produce apenas tres días después del cierre de la edición 2025 de FARCAMA, la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, uno de los grandes eventos del sector, que este año ha sido calificada como un éxito tanto de público como de ventas.

Por el momento, se desconocen los motivos de este relevo en una de las direcciones generales dependientes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que dirige la consejera Patricia Franco.

La nueva directora general, Arantxa Pérez Gil, ha sido hasta ahora responsable de Turismo en la Diputación de Guadalajara. Es licenciada en Antropología Social y Cultural y diplomada en Turismo.

Por su parte, Ana Isabel Fernández Samper ha sido una de las directoras generales con más larga trayectoria dentro del Ejecutivo de Emiliano García-Page, al que se incorporó en 2015, coincidiendo con la llegada del presidente socialista a la Junta.

Nacida en Alcázar de San Juan en 1977, es licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Castilla-La Mancha. Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Jurídico desde 2003, antes de su etapa en el Gobierno regional fue concejala de Turismo, Artesanía y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Toledo entre 2011 y 2015.