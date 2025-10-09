Las Cortes de Castilla-La Mancha piden "financiación" para atender de forma digna a los menores migrantes

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde a una resolución que aboga por actuar de forma "solidaria y responsable" ante la llegada de menores migrantes, en colaboración con el Gobierno de España y el resto de comunidades. Un documento que apuesta por solicitar al Ejecutivo central "una financiación suficiente y justa para ofrecer una atención digna y con garantías".

La resolución ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y en contra del PP y Vox. Durante el debate, el diputado regional del PSOE Pablo Camacho ha defendido "moderación, seriedad y rigor" ante este asunto. Y ha pedido corresponsabilidad de todas las administraciones, coordinación con el Gobierno de España y la Unión Europea y medidas reales de integración social.

"No es romanticismo ni buenismo, sino hacer políticas públicas y aplicar leyes y herramientas administrativas para que la llegada de personas se traduzca en oportunidades. Y que se cumplan los principios constitucionales de igualdad y dignidad", ha indicado.

Asimismo, ha criticado que el PP adopta un discurso "cada vez más duro" en materia de inmigración "que se parece cada vez más al de la extrema derecha". Y ha alertado que eso conlleva que Vox le "arañe un puñado de votos" cada vez que se debate sobre inmigración.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha criticado los discursos de la oposición y ha cargado contra Vox por su insistencia en advertir de inseguridad. "Yo no me siento en riesgo como mujer, en riesgo me sentiría si viniesen partidos como el suyo a gobernar", ha afirmado.

Además, ha negado que el Gobierno regional no responda las preguntas que Vox realiza sobre la inmigración y ha concretado que ha contestado a un total de 237 iniciativas parlamentarias.

Discurso de PP y Vox

Por su parte, el diputado regional del PP José Antonio Martín-Buro ha criticado que el decreto aprobado por el Ejecutivo central para el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas ha sido "la demostración más clara de que no había planificación, financiación ni diálogo".

Asimismo, el presidente del grupo parlamentario Vox, David Moreno, ha exigido que los castellanomanchegos conozcan la realidad de los datos y sepan cuánto dinero ha destinado el Ejecutivo autonómico a la inmigración.

Financiación local

Por otro lado, el pleno de las Cortes ha acordado pedir al Gobierno de España que "culmine la reforma del sistema de financiación local, en coordinación con las comunidades autónomas, para garantizar la equidad y la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

Una medida que ha salido adelante con los votos a favor de los 17 diputados del PSOE y 14 votos en contra de los diputados de PP y de Vox.

Los 17 integrantes del grupo socialista han rechazado las propuestas de resolución que han presentado los dos grupos de la oposición. El PP pedía la elaboración de un estudio pormenorizado del impacto económico y financiero de los servicios e infraestructuras gestionadas de manera conjunta con las entidades locales. Y Vox pedía un avance en la recuperación de competencias por parte del Estado, estableciendo mecanismos de coordinación.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha apostado porque las corporaciones locales tengan una financiación adecuada al coste real de los servicios. "Igual que el Ejecutivo defiende un nuevo modelo de financiación para las autonomías, se demanda para las corporaciones locales, con el fin de que tengan autonomía financiera", ha expresado.