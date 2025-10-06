Eusebio Cedena, nuevo director de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha

Gestionará "un amplio equipo" en el que Jorge Fraile continuará en su labor como jefe de prensa.

Eusebio Cedena Gallardo (Talavera de la Reina, 1964) será el nuevo director de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha. El periodista ha sido durante 17 años director de EL DIGITAL CLM.

Fuentes del partido han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que será el encargado de gestionar "un amplio equipo" en el que Jorge Fraile continuará en su labor como jefe de prensa y María García será la encargada de redes sociales.

Además, estarán integrados todos los portavoces del partido, con Alejandra Hernández a la cabeza en la Portavocía del partido en la comunidad.

Largo currículum

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y doctor en Filología Española por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuenta con una experiencia de más de 35 años como periodista.

Cedena ejerció como periodista, redactor y reportero en ABC Toledo y es cofundador de El Digital CLM, medio de comunicación que ha dirigido durante 17 años.

Además, fue durante cinco años profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha deseamos a Eusebio Cedena mucha suerte y éxito en su nueva etapa profesional.