Page aplaude la "magistral" intervención de Felipe VI en la ONU: el genocidio de Gaza es "horroroso"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elogiado la "intervención magnífica" del Rey Felipe VI en la Asamblea General de Naciones Unidas, destacando que su discurso supo abarcar "en un concepto enormemente omnicomprensivo, todos los demás conceptos".

Esta apreciación la ha hecho durante su entrevista con Antena 3. A su juicio, el monarca fue capaz de resumir "perfectamente lo que piensa la inmensa mayoría, ya no solo de los españoles, sino de una amplísima comunidad de conciencia en el planeta".

Felipe VI inauguró la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU con un discurso en el que defendió la vigencia de Naciones Unidas y del multilateralismo frente a quienes cuestionan su utilidad.

El Rey recalcó que esta organización internacional no solo sigue siendo eficaz, sino que es "insustituible" en un "mundo trepidante y desbocado".

Con su intervención, el monarca buscó reflexionar "sobre el presente, el pasado y el futuro de esta organización universal y su aportación a la paz, la estabilidad y el desarrollo en unos tiempos extremadamente complejos".

Conflicto en Gaza

García-Page también se ha pronunciado sobre el conflicto en Gaza, afirmando que lo que está ocurriendo es "horroroso e intragable".

Ha subrayado que las decisiones "las toman los gobiernos, no las personas", por lo que ha considerado que hay que responsabilizar al Ejecutivo de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, al que ha calificado de "populista acusado por corrupción", al tiempo que ha señalado a Hamas por "el asesinato de más de 1.300 ciudadanos" el pasado 7 de octubre.

El presidente castellano-manchego ha insistido en que esta condena no significa "defender el conflicto histórico israelí", y ha valorado de forma positiva que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "alzando la voz para que se pare este genocidio o exterminio".

Llamada a la paz

En su reflexión final, Page ha lamentado que "tantos conflictos tengan su origen en un dios" y ha recordado las palabras del papa Francisco: "Hay que evitar el odio al otro, porque cualquier día el otro puede ser tú".

"El Rey puso los puntos sobre las íes con una intervención magistral con la que nos podemos identificar todos los españoles", ha concluido.