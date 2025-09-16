Vox votará en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso

El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha confirmado que su partido votará en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.

"Lo único que pretende es aumentar el gasto político y blindar los privilegios", ha asegurado, recordando que el texto incluye medidas como el aumento del número de diputados, la declaración del mes de enero como inhábil a efectos parlamentarios y la posibilidad de crear una Agencia Tributaria al estilo catalán.

Cabe recordar que, tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Congreso debatirá la reforma del Estatuto el próximo 7 de octubre. Desde la Junta aseguraron que "no habrá problemas" para su aprobación.

Moreno ha anunciado el voto de su partido en una entrevista en CMMedia, donde ha acusado al presidente, Emiliano García-Page, de ser "el gran sostenedor de Pedro Sánchez". "El Gobierno de España institucionaliza la mafia y la corrupción. Y los ocho diputados nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha son los colaboradores necesarios para que Sánchez siga siendo presidente", ha lamentado.

Más asuntos

El líder de Vox en la comunidad también ha vinculado el aumento de las agresiones sexuales con la inmigración ilegal. "Defendemos una inmigración ordenada, pero lo que está sufriendo nuestro país es una auténtica invasión de ilegales con un incremento de los delitos que afectan especialmente a las mujeres", ha afirmado.

Por otro lado, ha afirmado que Emiliano García-Page "ha convertido a Castilla-La Mancha en una agencia de colocación del PSOE".

"El Gobierno regional prefiere inflar el gasto político en lugar de poner el foco en la prevención, la formación y las ayudas a empresarios y trabajadores para reducir la siniestralidad laboral", ha sentenciado.