El PSOE insta a Paco Núñez a "hacer un Page" y defender la quita de deuda en Castilla-La Mancha

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido este miércoles al líder regional del PP, Paco Núñez, que defienda ante la direccional nacional de su partido la quita de la deuda aprobada por el Gobierno de España, para las comunidades autónomas.

De esta manera, seguiría el ejemplo del presidente regional, Emiliano García-Page, cuando se ha desmarcado de la línea de su formación.

En una rueda de prensa celebrada en Toledo, Gutiérrez ha valorado la decisión del Consejo de Ministros, que permitirá reducir en 5.000 millones de euros la deuda pública de Castilla-La Mancha y ahorrar 760 millones en intereses.

Según ha recalcado, se trata de una "losa" heredada del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal y el PSOE está "decepcionado y enfadado" con el PP por "negarle" a la región ese alivio financiero.

Reproches

El dirigente socialista ha acusado a los populares de actuar en contra de los intereses autonómicos al supeditarse a las "consignas de Génova". "Hoy el PP es el Partido Perjudicial para Castilla-La Mancha", ha sentenciado.

En ese sentido, ha instado a Núñez a "enfrentarse" al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a defender la posición de la región con "la valentía de hacer un Page", algo que, a su juicio, todavía "no se ha atrevido" a hacer.

Asimismo, ha reprochado a los populares que planteen al Gobierno central cómo gestionar los recursos derivados de la quita de la deuda. "Son perjudiciales, cuando votan e hipócritas cuando hablan", ha criticado, calificando de "colmo de los colmos" y de "jeta y caradura sin precedentes" que "quien nos puso la losa ahora se niega a levantarla y quiera decidir a qué se destinan los ahorros"