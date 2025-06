Page llama a recuperar el PSOE "en el que los españoles confiaron mucho tiempo y muy mayoritariamente"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha negado este jueves que exista una "corriente organizada" contra Pedro Sánchez dentro del PSOE. Y mucho menos que sea él quien la está liderando puesto que, según ha dicho, no tiene "ninguna ambición" ni orgánica ni nacional.

"El concepto de críticos clásico que tiene que ver con una corriente organizada no existe. Habrá gente que discrepe más o menos, pero yo no formo parte de ninguna corriente y, desde luego, sería el último en militar en ella", ha asegurado a preguntas de los medios de comunicación este en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Así se ha pronunciado después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, lo acusase este miércoles de pedir lo mismo que "pretende la derecha". Page, horas antes, había solicitado un adelanto electoral en España para evitar que el clima político nacional "arrastre" al PSOE en los territorios de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

"Es llamativo que haya miembros del Gobierno que me quieran mezclar con la derecha y que, al mismo tiempo, la derecha esté echándome la culpa de consentir a Pedro Sánchez", ha reflexionado el presidente castellanomanchego.

No olvidar al PSOE

"Que tengan muy claro los dirigentes del Partido Popular que yo busco con mucha claridad que los españoles no olviden al PSOE en el que confiaron durante mucho tiempo y muy mayoritariamente. No olvidar a ese PSOE con el que más me identifico es lo mejor que le puede pasar a España", ha añadido.

En la misma línea, ha desechado la posibilidad de que, tal y como le ha pedido el PP, sean los ocho diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha los que fuercen el adelanto electoral rompiendo la disciplina de voto en el Congreso.

"Mi amor a España no me lleva a tener una vacuna para la impotencia electoral del Partido Popular", ha asegurado Page, no sin antes recalcar: "Yo solo milito en el PSOE. Lo que pasa es que el PSOE es mucho más que su dirección".

El líder de los socialistas castellanomanchegos también ha incidido en la falta de explicaciones sobre los últimos escándalos vinculados a la cúpula socialista como el de Leire Díez, la 'fontanera' de Santos Cerdán.

Cuestionado sobre si debería comparecer Pedro Sánchez, ha apuntado: "Yo pienso sinceramente, y es lo que deseo vivamente, que no hay una implicación ni de la dirección (del PSOE) ni del Gobierno".

"Al contrario, lo que necesito y deseo es que haya una separación radical de esta hemorragia, porque no es buena para nadie, empezando por el Gobierno", ha advertido.

Finalmente, ha asegurado: "En un régimen como el nuestro se necesita democracia, explicaciones, se necesita saber las cosas. Y se necesita, al mismo tiempo, mucha claridad".