Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha: "No habrá inconveniente para que el Congreso apruebe el Estatuto"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado el acuerdo alcanzado este jueves por el PSOE y el PP para aprobar en la comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales el proyecto de ley del Estatuto de Autonomía y ha considerado que no debería haber inconveniente durante su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.

El vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado la "satisfacción" del Gobierno autonómico por un acuerdo que "supone un impulso a la tramitación de la proposición de ley", un proceso que se trasladará al pleno de las Cortes autonómicas y, posteriormente, al Congreso de los Diputados para su aprobación por las Cortes Generales como ley orgánica.

Martínez Guijarro ha recalcado que el Gobierno autonómico entiende que con el acuerdo de los principales grupos parlamentarios con representación en el convento de San Gil "no habrá ningún inconveniente para que sea aprobado en el Congreso por los dos partidos que tienen la mayoría constitucional requerida".

Con la entente entre el PSOE y el PP se ha "impuesto" el "sentido común", ha subrayado. "Hubiese sido muy difícil explicar a la ciudadanía que, por una cuestión puramente electoral, no hubiéramos podido tener un nuevo Estatuto del siglo XXI". Así, ha elogiado que ambas formaciones hayan sido "hábiles" para buscar una fórmula que desbloqueara este asunto.

Además, ha recordado que la entrada en vigor de la horquilla de diputados que contempla el proyecto del Estatuto de Autonomía se retrasa hasta finales de 2027, lo que en la práctica se traduce en que las elecciones del último domingo de mayo de ese año se celebrarán con el rango vigente, de entre 25 y 35 diputados.

En este contexto, ha explicado que una vez que entre en vigor la nueva horquilla en 2028, se podrá modificar la ley electoral e incrementar o reducir el número de diputados de las Cortes regionales, entre los 25 y 55.

Además, ha enfatizado que otra de las claves para el desbloqueo ha sido la inclusión de una disposición por la que el Estatuto habilita para la próxima ley electoral que se pueda incorporar una mayoría reforzada de tres quintos para sus posteriores modificaciones.

Un Estatuto generacional

Martínez Guijarro ha recalcado la satisfacción del Gobierno regional por un acuerdo que permitirá a Castilla-La Mancha disponer de un texto que "puede servir perfectamente para las dos próximas generaciones". Según el vicepresidente, será un Estatuto "de nueva generación, del siglo XXI, que recoge los derechos de la ciudadanía, garantiza los servicios públicos, incorpora nuevas herramientas para la gestión como el decreto-ley o la inteligencia artificial, y abre la posibilidad de asumir nuevas competencias".

Además, ha agregado que el acuerdo entre PSOE y PP revela la existencia de un clima político "especial" en la región respecto al del conjunto del país. La singularidad se nutre de la búsqueda del acuerdo a través del diálogo "con todo el mundo".

La posibilidad de que la aprobación definitiva en la Cámara Baja sea bloqueada es una eventualidad que no se contempla desde la región. Los dos partidos mayoritarios han dado el visto bueno al proyecto de reforma. Desde el PSOE creen que su grupo parlamentario apoyará lo que estimen mejor para Castilla-La Mancha, y que el PP también dispondrá del "visto bueno de Génova". Por tanto, "no hay ninguna razón para que no se pueda tramitar rápidamente".