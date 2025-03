Malestar por la exclusión de 11 ayuntamientos y 23 aspirantes en la formación de la Policía Local en Castilla-La Mancha

El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPL-CLM) ha reclamado al Gobierno regional una nueva edición del Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Policía Local, impartido en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, al no haber sido admitidos numerosos aspirantes.

"Sería un total de 11 Ayuntamientos con 23 plazas los afectados, que suponen un 25% de total de plazas de toda la región", indican en nota de prensa desde dicho sindicato, que sostiene que, en la actualidad, hay 73 alumnos y alumnas en la Escuela de Protección Ciudadana procedentes de 26 municipios de Castilla-La Mancha, y otros 23 aspirantes, que no han sido admitidos, informa Europa Press.

Critican que dichos aspirantes no hayan sido admitidos por no cumplir el plazo de solicitud, "cuando otros años esta situación no ha sido impedimento para que los aspirantes hayan podido iniciar el curso, aun habiéndose iniciado ya el mismo, siempre con unos plazos razonables".

Se quedan fuera

"Aún sin eximir de responsabilidad a los ayuntamientos por la demora en la finalización de los procesos selectivos, entendemos como poco acertado y por parte de la Dirección General y la Escuela de Protección Ciudadana, por no adaptarse a las necesidades que ha podido surgir, y dejar a 11 Ayuntamientos de la Región y 23 aspirantes fuera del actual curso básico", denuncian.

Desde el Sindicato de Policía explican que al no pasar dicha formación, dichos aspirantes tendrán que estar un año más en prácticas y esperar a superar el curso del año 2026, con lo que no estarán operativos hasta septiembre de 2026.

Tras alegar que desarrollar los procesos selectivos de la Policía Local por parte de los Ayuntamientos "no resulta nada fácil", considera esta organización que es "sorprendente y decepcionante" que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conociendo la problemática existente todos los años, como solución se opte por la inadmisión de los aspirantes y no se apueste por otras soluciones, como un proceso único y conjunto, como se viene solicitando desde este sindicato desde hace tiempo, y al igual que se está haciendo en la práctica totalidad de Comunidades Autónomas.

Escritos

De ahí que haya remitido sendos escritos, al viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, y al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, solicitando que, contando con la FEMP y los ayuntamientos afectados, se modifiquen las fechas de incorporación al Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Policía Local, para dar cabida a los aspirantes que ya hayan finalizado el proceso selectivo, o en su defecto, se incorporen nuevas actividades formativas, en este caso, una nueva edición del curso selectivo para este año 2025.

Todo ello, independientemente de que, para años siguientes, se lleven a cabo las modificaciones normativas precisas, para la realización de un proceso único y conjunto, que evitaría situaciones como la que vienen ocurriendo estos últimos años de finalización de procesos en diferentes tiempos,