El aviso de Page al PSOE: "Los que corrompen llaman a aquellas puertas que son corrompibles"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado este miércoles sobre las declaraciones del empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, contra varios miembros del PSOE y del Gobierno de España. El líder regional ha abogado por ser prudentes y ha asegurado que "los que tienen intención de corromper llaman a aquellas puertas que son corrompibles".

Así lo ha indicado durante su visita a Ciudad Real, donde ha sido preguntado si considera que Aldama es "un pequeño Nicolás", como consideran otros dirigentes del PSOE. "Aquí lo tendrían crudo. De hecho, por mediación de Aldama se nos intentó colar un contrato de mascarillas a través del aeropuerto de Ciudad Real, que le sonará por otras cosas. Y nos negamos. No nos olió bien. Punto", ha asegurado.

Asimismo, Page ha celebrado que tiene la suerte de no haberse "llevado bien con casi ninguno de los que salen ahí". "Lo mejor para mí es no conocer a ninguno. Y a los que conozco por política, como tampoco he tenido buena relación ni buen rollo, me he librado", ha afirmado.

Acusaciones de Aldama contra Pedro Sánchez

Sobre las acusaciones del empresario acerca de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor de la trama, el líder del Ejecutivo castellano-manchego ha afirmado que "este y otros muchos asuntos, que quizá puedan terminar convergiendo, van a sede judicial".

"Más allá de la opinión de uno o de las estrategias de defensa o de acusación que pueda tener cada uno, lo primero que tienen que hacer los tribunales es fijar los hechos y a partir de ahí encausar o no hacerlo. Entiendo que todo el mundo tiene prisas en sacar conclusiones, pero estando ante los tribunales la causa creo que lo prudente y razonable es esperar a que se fijen los hechos. De lo contrario, podríamos entrar en un circo infinito de declaraciones y contradeclaraciones", ha asegurado.

Además, ha reconocido que "todo lo que son manchas de asuntos turbios y que afecten a planteamientos de corrupción, no solo dañan el sistema democrático, sino que dañan elementalmente la columna vertebral de un proyecto que es social".

"El PSOE es útil en la medida en que trabaja por los intereses de la gente y particularmente de quien más lo necesita. Todo lo que no sea eso, evidentemente, nos tiene que preocupar. Lo único que deseo es que de los pleitos los únicos que deben salir mal parados son los delincuentes", ha afirmado.

Congreso del PSOE

Por otro lado, ante la inminente celebración del Congreso del PSOE el próximo viernes en Sevilla, ha reconocido que no sabe cómo puede afectar el 'caso Aldama' al cónclave.

"Lo peor que le puede pasar al PSOE es que a la ciudadanía le importe muy poco lo que vaya a pasar este fin de semana en Sevilla. El Congreso ya se celebra con una decisión tomada, que es la reiteración del secretario general, de manera que ahí no se va a decidir ni a plantear ningún problema de organización", ha adelantado.

Además, ha reconocido que lo que más le importa es el "código ideológico y los asuntos que afectan a todos como españoles, como la financiación". "Yo voy especialmente pendiente de esos asuntos y quisiera hablar de ellos y de las aportaciones que Castilla-La Mancha está dispuesta a hacer el propio domingo", ha indicado.

Política migratoria

Por último, Page ha valorado la noticia de que la Generalitat catalana asumirá en breve las competencias en materia de inmigración, avisando que "a España cada vez le queda menos Estado".

"La vigilancia de las fronteras es competencia del Estado. Yo creo que los independentistas querrían tener las competencias de inmigración para el resto de los españoles y no solo para los de fuera de España. Sinceramente, ese modelo así planteado no lo puedo compartir, pero espero que pueda haber un cambio de opinión. No sería tan poco raro", ha sentenciado.