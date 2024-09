Feijóo reta a Page a frenar el cupo catalán con sus diputados en el Congreso: "Se juega su biografía política"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla su presión sobre los líderes autonómicos del PSOE críticos con Pedro Sánchez y ha retado este lunes al castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán a ser "coherentes" y frenar el cupo catalán con sus diputados en el Congreso: "Se juegan su biografía política", ha dicho Feijóo sobre ambos barones socialistas, a los que pide "dar la cara" ante el "desafío histórico" del concierto de Cataluña.

En una entrevista en Antena 3, el presidente nacional del PP ha criticado que Page diga "una cosa y después no ha haga", retando a los diputados nacionales de Castilla-La Mancha y Aragón a desmarcarse del pacto con ERC y frenar ese acuerdo en el Cámara Baja. "Yo no hago crítica, hago crónica. Lo que le digo es que el señor Páge dice una cosa y después, pues no la hace. Hay diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso, hay diputados de Aragón en el Congreso", ha dicho Feijóo.

En este sentido, el líder del PP ha señalado que Page "sabrá lo que tiene que hacer" pero le ha recordado que fue presidente de su comunidad "por mil votos de diferencia". "A mí lo que dice Page me gusta. Lo que hace, lamentablemente, al menos de momento, pues no es lo que dice", ha insistido Feijóo.

Coherencia

En el caso de Lambán, expresidente de Aragón, ha indicado que es una persona que plantea "lo que ha planteado el Partido Socialista desde siempre" y ha añadido que si mantiene esa "coherencia", "habrá posibilidad de pactar cosas". De hecho, ha recordado que cuando él era presidente de la Xunta de Galicia, "pactó con ocho presidentes autonómicos", entre ellos Lambán y Page, "principios básicos de un modelo de financiación autonómica", informa Europa Press.

El líder del PP ha señalado que él lo que pretende es que los presidentes del PSOE, los cuatro que "quedan", "hagan lo que puedan dentro de su partido", dado que "se juegan" su "biografía política". "Lo importante en política no solamente es estar, lo importante en política es hacer. Y cuando te vas, que la gente diga, esta persona ha sido coherente", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que hoy el PSOE es "el partido con menos representación territorial de la historia del Partido Socialista" porque "gobiernan en cuatro comunidades autónomas y sin mayoría en algunas de ellas" como en Navarra y en Cataluña. "Eso supongo que querrá decir algo, ¿no?", ha avisado.

Un momento muy importante

En este punto, ha recalcado que es un momento "muy importante" por el "desafío histórico" que vive España, dado que, a su juicio, Pedro Sánchez quiere "cambiar la organización territorial del Estado" y "la financiación de los servicios públicos de los españoles".

"Ante ese desafío histórico hay que dar la cara. Y le puedo asegurar que yo voy a dar la cara", ha aseverado, para subrayar que él va a decir a los españoles que el presidente del Gobierno les está llevando "a un precipicio".

Feijóo también ha asegurado que "la purga de Sánchez en las listas ha sido enorme" y ha pronosticado que en el Congreso Federal que el PSOE va a celebrar en noviembre se va a producir una "purga federal", de forma que "aquellos que levanten la mano" no serán los "próximos barones del Partido Socialista en sus comunidades autónomas".