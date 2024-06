Page critica el "invento absurdo de la coalición plurinacional": "Aquí hay una nación, que es la española"

Nuevo mensaje del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios, este vez en un acto oficial en el propio Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta. Page ha arremetido contra el "invento absurdo" de la "coalición plurinacional" y ha subrayado que "aquí hay una nación, que es la española", en referencia directa al llamado "Grupo Parlamentario Plurinacional" que Sumar, el partido de Yolanda Díaz, ha constituido en el Congreso.

En plena polémica sobre la financiación singular para Cataluña y después de varios días lanzando fuertes críticas a esa posibilidad abierta por el Gobierno de Sánchez, Page ha vuelto este jueves a la carga para calificar el concepto de "coalición plurinacional" como "terminología propia de la M-30" con la que se busca "generar un frente".

"Aquí hay una nación, que es la española, y distintas nacionalidades y regiones. Pero, ¿qué es eso de una coalición plurinacional que se está formulando?. ¿Para qué? ¿Para hacer un frente? Es absurdo", ha criticado el barón socialista, que ha reivindicado a la nación como "el contenedor en el que se puede trabajar la igualdad".

"Una bobada"

Precisamente, la igualdad es el concepto que Page lleva días reivindicando a propósito de la "singularidad" de Cataluña, algo que ha vuelto a hacer ahora al reiterar que "todos somos singulares" y que "lo contrario de la igualdad es la desigualdad".

"A estos efectos físicos todos somos singulares. Los de Toledo con los de Ciudad Real, los de Guadalajara con los de Soria. Es una cosa elemental, casi diría que es una cosa humana. Pero no comparto la definición que algunos hacen de coalición plurinacional. Es una bobada", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha.

En opinión de Page, esa "diversidad" es "la condición previa para que podamos medirnos en la igualdad. Es quien la tiene que garantizar, lo que garantiza ese concepto de país, de Estado, de Nación, no otras terminologías difusas, ambiguas y confusas".

Las mismas oportunidades para todos

Destacar esa diversidad "no es ni progresista ni reaccionario". Así, el presidente de la Junta ha explicado que en España "se pone en valor la diversidad como si esto fuera progresista" cuando "no es ni progresista ni reaccionaria".

"La diversidad es una condición esencial a la condición humana. La diversidad no es la desigualdad. La diferencia es que a los efectos de los servicios públicos, de las oportunidades, de los derechos todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Esa es la igualdad".

"Por consiguiente -ha proseguido Page en su disertación- que no nos jueguen con terminologías muy propias de la M-30, que creen que la política se ciñe simple y llanamente a 15 minutos y que no dura en la retina", ha condenado el presidente castellano-manchego, que ha insistido en que "la diversidad es una riqueza en general, pero no es la garantía para tener privilegios".

"Tener que explicar en la España de hoy lo obvio y lo que es de perogrullo es para ruborizarse", ha concluido.