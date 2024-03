Nueva convocatoria de ayudas en Castilla-La Mancha para rehabilitar viviendas en pequeños municipios

El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación de viviendas en municipios de Castilla-La Mancha de menos de 5.000 habitantes, tal y como ha informado el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Esta línea de ayudas se puso en marcha el pasado año y tuvo que multiplicarse por cuatro, hasta 23 millones de euros, debido a la alta demanda.

"Castilla-La Mancha fue la comunidad que lideró el número de solicitudes atendidas en esta iniciativa financiada con fondos europeos, hasta el punto de que recibió dinero de otras regiones que no lo habían gastado hasta ser la que más dinero ha invertido", ha expresado.

En total, son 326 solicitudes que se quedaron fuera el pasado año, por lo que ha confiado en atender todos los casos con esta nueva línea dotada con 19 millones.

"Uno de cada cuatro euros recibidos por la Junta de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia han sido destinados a vivienda y transporte. De estos, el 91 % están convocados y tramitándose a la mayor velocidad", ha expresado.

Más asuntos

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha acordado comenzar a desarrollar la estrategia de viviendas cooperativas 2024-2028 con dos medidas. En concreto, la apertura del plazo de presentación de manifestaciones de interés para los municipios y la creación de un buzón para la inscripción de personas interesadas en adquirir una vivienda en régimen de cooperativa, en colaboración con la organización sectorial Concovi.

Asimismo, se ha dado luz verde a la construcción de 159 viviendas en Illescas, con una inversión de 17 millones de euros, de los que ocho millones estarán financiados con fondos Next Generation. Serán dos promociones en la Alameda del Señorío de Illescas.

AVE en Talavera

Por último, acerca del soterramiento del AVE en Talavera de la Reina, ha recordado que el Ayuntamiento tendría que adelantar dinero para la financiación de un soterramiento de las vías del AVE a su paso por la localidad.

No obstante, Hernando ha recordado que es el Ministerio de Transportes quien tiene que decidir si hay soterramiento o no del AVE a su paso por la ciudad. "Si deciden que no, no se tendrá que hacer uso de esa herramienta", ha expresado.