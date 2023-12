Así pasarán la Nochebuena los políticos de Castilla-La Mancha: Page, Núñez, Tolón...

La Nochebuena ya está aquí un año más y las familias castellano-manchegas ultiman detalles para disfrutar de una de las noches más especiales. Alrededor de la mesa se sientan los seres queridos, que cada año maridan las deliciosas cenas con villancicos, 'batallitas' e, inevitablemente, conversaciones sobre política.

¿Pero cómo pasan la Nochebuena los propios políticos? En EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM hemos preguntado a los más conocidos de Castilla-La Mancha qué platos no faltan en su Nochebuena, con quién lo celebran, si cumplen alguna tradición que nunca falta...

Estas han sido sus respuestas:

Emiliano García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha cenará en familia. Será su hermana Josefina, mujer del también político Fernando Mora, la encargada de elaborar su gran especialidad, un caldo "para chuparse los dedos" que cocina todos los años.

Además, comerán unos langostinos que trajeron de Cádiz y congelaron para ser disfrutados esta Nochebuena. "No me gustan nada los mariscos que tienen concha", ha asegurado Page. Además, disfrutarán de unos lenguados al horno. De postre, al presidente le encanta una sopa de almendras que ya hacía su madre, además de turrones y otros dulces. Y no faltará "un buen jamón de aperitivo".

Paco Núñez

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha pasará parte del 24 de diciembre realizando alguna compra de última hora que los compromisos laborales de los últimos días no le han permitido hacer. La noche la pasará en familia, con las personas "más cercanas" y que más quiere.

"Me pondré manos a la obra en la cocina para preparar la cena, y por supuesto habrá productos cercanos, de Castilla-La Mancha", ha explicado el 'popular'.

A las 21 horas, no se perderá el discurso del rey Felipe VI, para atender a "las claves sobre el futuro de nuestro país y del preocupante momento por el que pasamos". Y a medianoche acudirá a la misa del gallo, como suele hacer desde hace muchos años.

Milagros Tolón

La recién nombrada delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo cenará en familia. La cita, en esta ocasión, será en casa de su hermana, y allí estarán su madre, marido e hijos. El menú estará compuesto por canapés, crema de cangrejo, lombarda, solomillo y sopa de almendras. Muy tradicional.

Ana Guarinos

La alcaldesa de Guadalajara procura durante la Navidad dedicar un poco más de tiempo y atención a la familia y amigos. "La Nochebuena y la Navidad son días para estar con mi madre, mi hermana, mi sobrina y otros familiares cercanos", ha afirmado. La pasará en Zaragoza, donde su madre reside la mitad del año -la otra mitad vive en Molina de Aragón-.

"No hacemos nada excepcional. Una cena sencilla en la que echamos de menos a quienes no están ya entre nosotros, sobre todo a mi padre, y una comida tranquila al día siguiente en casa de mi hermana. Antes de esta no puede faltar la visita a la Basílica y a la Virgen del Pilar", ha reconocido.

Los encargados de la cocina son su madre y su hermana, ya que reconoce que no tiene las dotes culinarias que le gustaría. "Hablamos de todo lo que surge. Si hay que hablar de política, también se habla", ha confesado.

Paco Cañizares

El alcalde de Ciudad Real vive la Nochebuena como "una noche familiar". Por eso, un año más, tiene previsto celebrarla rodeado de su familia en la capital de provincia.

Cañizares participará en los preparativos de una cena donde siempre hay bromas, anécdotas y puestas al día. "Suele ser una velada entrañable donde los protagonistas son los peques de la familia", ha indicado.

Darío Dolz

El alcalde de Cuenca pasará la Nochebuena y la Navidad como lo hace todos los años, en su ciudad. "Aprovecho para coger unos días de descanso y disfrutar con familia que viene de fuera", ha confesado.

Además, Dolz ha detallado que procura repartirse, para pasar tiempo con parte de la familia de su madre y con la de su mujer.

José Julián Gregorio

El alcalde de Talavera de la Reina pasará toda la Navidad en la ciudad porque su familia es de allí. Este año le toca organizar la cena de Nochebuena en su casa junto a su familia -padres, cuatro hermanos, sobrinos e hijos-.

El menú lo elaboran entre todos ya que a la cena llevan platos todos los hermanos, intentando innovar cada año. Su mujer cocinará crema de espárragos verdes con puerros y carrillada al vino, mientras los entrantes correrán a cargo del resto de familiares. El pastel de salmón también estará en el menú.

Santiago Cabañero

El presidente de la Diputación de Albacete celebrará la Nochebuena con la familia de su mujer en Alacuás, un pequeño pueblo de Valencia. "Siempre celebro la Navidad en familia, un año con mi familia de sangre y otro con la de mi mujer", ha confirmado.

En la mesa no faltarán el marisco y la carne, que suele ser cordero, porque es su plato favorito debido a que es hijo de un pastor. "No hay nada que iguale a las chuletas de cordero a la brasa", ha destacado.

Asimismo, ha confesado que colaborará con la elaboración de la cena ya que le relaja y cocina con mucha asiduidad. Sin embargo, lo que no hará es cantar villancicos porque lo hace "muy mal". "Prefiero hacer palmas y tocar la pandereta", ha bromeado.

