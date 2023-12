Lleva La Mancha en el corazón y eso se nota en su talante, intenso y apasionado. Un carácter trabajador y sereno que le ha llevado, paso a paso, a convertirse en la nueva responsable de Organización de la dirección nacional del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo siempre contó con ella y ahora le encarga una tarea compleja que para Carmen Fúnez es todo un reto.

Comienza una legislatura inestable en la que España se la juega y el principal partido de la oposición coloca a esta experimentada, pero joven, dirigente en uno de sus puestos de mayor responsabilidad. La asume con determinación y un objetivo claro: diseñar un Partido Popular a la altura de los tiempos que corren con una estructura organizativa fuerte, activa y preparada.

Nacida en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en 1975, Fúnez inició su carrera política en 1998 y desde entonces su trayectoria no ha hecho más que crecer. Alcanza un puesto clave y de máxima relevancia en el equipo más directo de Feijóo, pero su su cabeza y su corazón también están en Castilla-La Mancha.

¿Se cree la actitud crítica de Emiliano García-Page con Pedro Sánchez y contra la amnistía y el resto de cesiones al separatismo? ¿sinceridad o simulación?

Nosotros hacemos una descripción de la realidad: Page lo que hizo fue ir al Comité Ejecutivo en el Comité Federal del PSOE, manifestar su opinión y quedarse sentado y no aplaudir. Pero la verdad, los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha votaron con los independentistas.

¿Cómo valora la gestión de Page como presidente de Castilla-La Mancha? ¿La comunidad está mejor ahora que cuando llegó Page a la Junta en 2015?

El otro día coincidí con él en un acto en Ciudad Real de empresarios y él hablaba de que reivindicaba no los mismos derechos que el resto de comunidades autónomas, sino más derechos, porque salíamos y nacíamos de mucho más atrás. A mí me llamó la atención eso por una cuestión fundamental, y es que el PSOE, excepto durante cuatro años, lleva gobernando en Castilla-La Mancha 40 años. Entonces, es llamativo que una persona que ha formado parte de la mayoría de los gobiernos autonómicos desde hace 40 años hable todavía de que estamos más atrás que el resto de comunidades autónomas de España. No sé si es un reconocimiento de no haber gestionado los intereses de Castilla-La Mancha de la manera más adecuada.

¿Qué opina de la entrada de Isabel Díaz Ayuso en la guerra del agua contra la oposición de Castilla-La Mancha? ¿Puede comprometer a la dirección nacional del PP o al partido en Castilla-La Mancha?

En el PP lo tenemos claro, lo dijimos y lo mantenemos en nuestro programa electoral: el agua no puede ser un elemento de enfrentamiento. Tiene que ser un elemento de unidad y de vertebración territorial de España, además de un factor de competitividad. Y lo que vamos a hacer y lo que hacemos desde el PP es defender un Pacto Nacional por el agua. Es uno de los pactos que estaban dentro de la oferta con la que nosotros nos presentamos a las elecciones, que puso encima de la mesa el presidente Feijóo en su encuentro con Pedro Sánchez y en el debate de investidura a la que se presentó durante el mes de septiembre. Y es una cuestión que tenemos clarísima: España tiene un problema de agua muy serio y sólo tendremos una buena política del agua si hacemos un pacto en donde el agua no sea un elemento de división sino de unidad.

¿Cómo valora la situación del PP de Castilla-La Mancha y el liderazgo regional de Paco Núñez? ¿es partidaria de que Núñez vuelva a ser el candidato a la Presidencia de la Junta en 2027 o de la renovación?

Por supuesto que nuestra apuesta se llama Paco Núñez. Es nuestro presidente autonómico y estoy convencida de que será nuestro próximo candidato. Pero vamos, seguro.

Hablemos de política nacional. Por empezar, vamos con lo último: menuda revolución orgánica. ¿Qué le parecen los cambios?

Tenemos un problema muy, muy serio esta legislatura: somos el único partido de ámbito nacional que va a defender el interés general de todos los españoles, la igualdad ante la ley. Y eso tiene como consecuencia la ampliación de equipos y dar respuesta a la nueva realidad.

Y luego, tenemos que adaptar nuestra estructura a lo que somos: un partido de gobierno. Gobernamos en 12 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, en más de 3.000 ayuntamientos; por tanto, teníamos que adaptar nuestra configuración a esa nueva situación para canalizar, de forma adecuada, las iniciativas que nos lleguen.

Usted pasa a ser la responsable de Organización. ¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad?

El presidente Feijóo nos ha pedido algo importante: ampliar la base y dar respuesta a todos aquellos que nos están mirando, a todos los constitucionalistas que están viendo en nosotros la única garantía en la defensa de la igualdad de los españoles ante la ley. Y eso pasa por tener una estructura organizativa fuerte, activa y preparada. Por lo tanto, eso es una responsabilidad enorme, la asumo con mesura y también con pasión.

No me ha quedado clara una cosa: ¿qué puesto ocupa en la jerarquía del PP? ¿Es la número cuatro, la tres?

Esto no va de números, va de funciones. Cada uno tiene una función que le corresponde con arreglo al área y al departamento en el que tiene que trabajar.

¿Pero es la tres o la cuatro?

No hay números en una organización como la nuestra. Lo que nosotros tenemos son responsabilidades, trabajo y proyecto que desarrollar. Y si hay aquí un número, solo uno: Alberto Núñez Feijóo.

"Es muy duro que Sánchez asuma la presidencia calificando de fascistas o de fachas a todos aquellos que no piensan como él"

Hay quienes le dan mucha importancia al rango. Sin caer en las generalidades, siempre he pensado que el sistema de partidos en España tiene muchos vicios. Entre otros, que algunos piensan más en su sillón y en la cuota que en otras cuestiones.

Al final, las personas pasan y los proyectos quedan. Somos un partido que nació con la Constitución y llevamos creciendo desde hace más de 40 años. Hemos hecho posible las grandes transformaciones. Las personas son instrumentos al servicio de proyectos que transforman la vida de los españoles.

En eso es en lo que vamos a estar. No es el momento de hablar de personalismos, sino de que la situación de España requiere de equipos y de proyectos que se pongan al servicio del interés general.

¿Cómo definiría al PP de Feijóo tras esta revolución?

El único partido que defiende lo que surgió de aquel espíritu del 78 de concordia y convivencia. No vamos a caer en ese discurso de la división, de crear muros, de las dos Españas, del enfrentamiento. Tenemos un presidente del Gobierno que se empeña en clasificar a los españoles entre buenos o malos, dependiendo de si le apoyan o le votan a él o no. Queremos ser un partido de gobierno para todos y lo vamos a construir desde la oposición.

Algunas administraciones donde gobiernan PP y Vox suprimen la cartera de Igualdad, sin embargo, Feijóo acaba de crear la vicesecretaría de Igualdad. ¿Eso cómo se explica?

Estamos hablando de dos cuestiones absolutamente distintas. Una cosa son áreas de gobierno y otra cosa, áreas de trabajo dentro de un partido. Además, creo que habría que revisar con mucha más exactitud en este momento las áreas de Igualdad de los distintos ayuntamientos de España.

En algunos, se ha suprimido.

Lo que está claro es que los gobiernos del PP no han renunciado en ningún caso a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Estamos haciendo una labor encomiable en las comunidades donde gobernamos, se ha aumentado el presupuesto destinado a políticas de Igualdad y de lucha contra la violencia machista.

En este caso, en la estructura del partido se ha creado un departamento que habla de Igualdad y Conciliación, que hace referencia a varias cuestiones muy importantes para la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los retos que tenemos que conseguir en nuestro país.

Carmen Fúnez, durante la entrevista

El 23-J, Pedro Sánchez consiguió mejorar sus resultados ostensiblemente, entre otras cosas, por el voto femenino. ¿Están intentando reconectar con ese nicho de votantes?

El 23-J ocurrieron varias cosas. La primera, que el PP ganó las elecciones con total claridad. Una cuestión que no podemos dejar de pasar. El PSOE perdió las elecciones.

Pero mejoró sus resultados.

Perdió las elecciones. Fue la segunda fuerza política. En segundo lugar, en cuanto a las políticas que se están desarrollando en materia de igualdad en todas las comunidades donde gobierna el PP con Vox, les invitaría a que hiciesen un recorrido. Las políticas de Igualdad las está liderando una persona del PP. En algunos casos, depende directamente de Presidencia.

Porque la Igualdad no es sólo una política social. En el PP creemos que es un factor de competitividad, porque de lo que estamos hablando es de que las mujeres puedan desarrollarse con total plenitud tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y que el verbo renunciar no recaiga fundamentalmente en las mujeres por encima de los hombres.

Pero no me negará que el negacionismo de Vox con la violencia machista les termina perjudicando.

Nosotros podemos asumir lo que hacemos nosotros. Las posturas que tengan otros partidos con respecto a la violencia machista no las podemos ni justificar ni podemos responder por ella. Cada uno es dueño de sus actos y tiene que asumir su responsabilidad.

En ese sentido, el problema es cuando se votan determinadas cuestiones, como le ocurrió al PSOE con la ley del sólo sí es sí, ahí sí que hay una correlación y hay que asumir responsabilidades.

"Se está dando opacidad a cuestiones básicas que ponen en riesgo y debilitan nuestro sistema democrático"

¿Cuál es la principal prioridad del PP para esta etapa que se acaba de abrir?

Defender la igualdad de los españoles ante la ley, porque ese es el precio que Pedro Sánchez ha puesto para seguir en la Moncloa. Ha creado un gobierno a la medida de la amnistía. Nuestra obligación en este momento es defender esa igualdad, la Constitución del año 78 y todos los derechos, deberes, obligaciones y libertades que en ella se recogen.

Cuando estamos hablando de que hay unos tipos que han sido condenados por el Tribunal Supremo, que hay un fugado en el extranjero, y lo que se está diciendo es que esos delitos se van a borrar como si no existiesen cuando quisieron romper la unidad de nuestro país, pues lógicamente supone que no todos los españoles somos iguales ante la ley.

Ustedes hablan de derribar el muro al que hizo referencia Sánchez en su investidura, ¿cómo van a hacerlo?

El muro lo crea él. Nosotros somos más de puentes que de muro. Y nuestros puentes los vamos a construir hacia la sociedad, hacia todas esas organizaciones, asociaciones, colectivos que desde todos los ámbitos se han manifestado públicamente contra los acuerdos que han puesto a Sánchez en el palacio de la Moncloa.

Por tanto, nuestra obligación es construir puentes con la sociedad, para que la voz de la mayoría de españoles se escuche en el Congreso de los Diputados y que no sólo se escuche en nuestro país la voz de los independentistas desde Ginebra, controlando al Gobierno de España a través de verificadores internacionales, que es una anomalía democrática de primer nivel.

Su partido gobierna en 12 comunidades y dos ciudades autónomas, ¿cree que la contribución de los barones a derribar el muro de Sánchez debe de ser con división o con diálogo?

Lo primero, rompiendo con ese discurso de división de Pedro Sánchez. Es muy duro que el presidente del Gobierno asuma la presidencia del Gobierno criticando, insultando y calificando de fascistas o de fachas a todos aquellos que no piensan como él o no le siguen el rollo de sus incoherencias.

Lo que vamos a defender es lo que están haciendo nuestros alcaldes, presidentes, que están gobernando para todos los ciudadanos. La sociedad real española no está en el enfrentamiento y huye de esa clasificación de buenos o malos, dependiendo de si compartes o no el discurso de Pedro Sánchez. Ese enfrentamiento y esa división no aportan nada bueno: genera inestabilidad en lo político, tiene una consecuencia tremenda en lo jurídico, en lo económico y en lo social.

Carmen Fúnez. Fotos: Nieves Díaz

Vista la nueva estructura, que parece un Consejo de Ministros, ¿cómo va a ser la coordinación de la dirección nacional del PP con los gobiernos autonómicos?

Con muchísimo diálogo, con trato permanente. Y sobre todo, hay una cuestión fundamental: el PP tiene un proyecto para todos los españoles, defendiendo los servicios públicos, el Estado del bienestar y bajando impuestos. Hay cuestiones e ideas básicas que compartimos y que ahora estamos poniendo en marcha desde esos gobiernos.

¿Pero va a haber reuniones todas las semanas entre los vicesecretarios y los consejeros autonómicos? ¿Cómo se van a organizar?

Hay determinadas cuestiones que son troncales, comunes a todo el partido. Luego, las medidas concretas de cómo se ordena el trabajo son una cuestión de funcionamiento interno, de cómo se va a ordenar cada área. Cada vicesecretario tendrá sus métodos.

¿Hay unanimidad entre los barones del PP para cuestiones como la financiación autonómica o la quita de la deuda? No sé si temen que el Gobierno cree división en sus filas.

En materia de financiación autonómica el Gobierno ha conseguido poner a todas las comunidades de acuerdo, incluidas las del PSOE en los pocos sitios donde gobierna. Todas consideran que lo que no se puede hacer es tener una negociación específica con Cataluña y otra con el resto. Lo que está consiguiendo el Gobierno es que se unan todas frente al modelo de diálogo bilateral con Cataluña.

Lo que no se puede hacer es utilizar la financiación autonómica para comprar también la presidencia del Gobierno de España. Pedro Sánchez lo que ha hecho es crear y constituir una legislatura a su medida y poner precio a todo y pagar cualquier precio para seguir en el palacio de la Moncloa. Es la legislatura de la amnistía, de la bilateralidad con los independentistas, del verificador internacional.

Es la legislatura del todo me vale para yo seguir, aunque eso signifique romper el debate sano que debería existir para hablar de financiación autonómica, que tiene unas consecuencias tremendas, que es financiar y pagar los servicios públicos que reciben todos los ciudadanos.

"Salimos a la calle, no es una cuestión de hasta cuándo queramos manifestarnos, sino hasta cuándo los españoles quieren salir a la calle"

Hablando de los verificadores: ¿Qué le parece que el PSOE se reúna con Junts en Ginebra ante la fundación Henri Dunant, mediador en el desarme de ETA?

Desde el PP no vamos a permitir que se le esté dando normalidad a algo que en una sociedad democrática como la nuestra no tiene ningún tipo de encaje y no debería tenerlo. El control al Gobierno se hace dentro del Congreso de los Diputados y del Senado, nuestras cámaras legislativas. El Gobierno pretende darle nivel de normalidad a aquello que no la tiene.

No es normal en una democracia como la nuestra que haya dos grupos políticos que tienen representación parlamentaria y que uno de ellos, que ocupa la presidencia del Gobierno, se someta fuera de nuestras fronteras al control del otro y que haya unos verificadores internacionales que pongan de manifiesto si esos acuerdos se cumplen o no se cumplen. Es una anomalía. Además, no sabemos el orden del día de las reuniones, qué asuntos están tratando.

¿Y qué van a hacer?

Es algo que nos preocupa porque se está dando opacidad a cuestiones básicas que ponen en riesgo y debilitan nuestro sistema democrático sin ningún género de dudas. Es serio y preocupante que el Gobierno se vaya sellando mes a mes, con el riesgo de que Puigdemont rompa en cualquier momento y volvamos otra vez a la provisionalidad y a la inestabilidad. Lógicamente nosotros lo vamos a denunciar. Es lamentable que el PSOE haya tragado con esto.

Oiga, Sánchez compara la amnistía con la ley del divorcio y dice que, al final, el PP la acabará apoyando. ¿Usted puede prometer aquí y ahora que el PP no abrirá ninguna vía de diálogo con Junts en esta legislatura?

Nosotros lo que tenemos clarísimo, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, es nuestro compromiso: no vamos a tragar nunca ni vamos a aceptar la sumisión de Pedro Sánchez al independentismo. Y lo dijo el presidente Núñez Feijóo: no se puede pagar cualquier precio para llegar a la presidencia del Gobierno de España, aun habiendo ganado las elecciones. Y ese compromiso firme del presidente Feijóo se mantiene.

Hace poco Puigdemont dejó caer que apoyaría una moción de censura de Feijóo a Sánchez si éste no cumple los acuerdos. ¿El PP puede prometer que no aceptará los votos de Junts?

Puigdemont a quien se está dirigiendo es al PSOE. El problema que tiene Pedro Sánchez es precisamente ese: que su futuro, no el futuro de Feijóo, sino su futuro, lo tiene puesto en manos de un tipo como Puigdemont, que se fugó de España y que va a decidir permanentemente qué es lo que le va a pasar a él.

A día de hoy, por los votos de Puigdemont, Sánchez es el presidente de todos los españoles. Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Cuando Feijóo fue candidato a la investidura, porque así se lo pidió el Rey, la primera reunión que tuvo fue con Sánchez y le ofreció una serie de pactos para dar estabilidad a España. Sánchez lo rechazó.

Feijóo le propuso ese gran acuerdo de legislatura para no vivir esto que estamos viviendo, esta indignidad que supone para todo el pueblo español cómo un fugado de la Justicia chantajea de manera permanente al presidente del Gobierno de España.

Feijóo está planteando una ofensiva contra la amnistía por "tierra, mar y aire", pero Vox pide ir más allá y exige al PP un choque institucional del Congreso y el Senado.

Si nosotros de lo que estamos hablando es de que no se puede llegar a la presidencia del Gobierno incumpliendo leyes y saliéndose de la Constitución, lo que no vamos a hacer es incumplir leyes o salirnos de la Constitución. Nuestra defensa del Estado de derecho y de la igualdad de los españoles ante la ley va a ser siempre dentro de la ley.

Abascal pide una reunión a Feijóo para coordinar la estrategia, ¿está habiendo algún tipo de interlocución?

No sé si hay algún tipo de interlocución. Que yo sepa no.

Este domingo ustedes vuelven a salir a la calle en Madrid. ¿Hasta cuándo van a seguir manifestándose?

No es una cuestión de hasta cuándo queramos manifestarnos, sino hasta cuándo los españoles quieren salir a la calle. Y yo creo que quieren salir mientras que sus derechos se vean pisoteados, se pongan en peligro o se sientan agraviados. Los españoles se sienten agraviados en este momento porque se les está haciendo desiguales ante la ley y eso no se puede permitir.

Excepto con cuestiones de terrorismo, que lo hemos visto en otros momentos en la historia, no hay ningún motivo que impulse más a los españoles a salir a la calle que el sentirse agraviados. Y Pedro Sánchez ha agraviado a todos los españoles con esos acuerdos. Lo que pretendemos con esta concentración, en vísperas del Día de la Constitución, es celebrar que ha garantizado durante más de 40 años nuestros derechos.

Carmen Fúnez

¿Qué garantía puede dar el PP a los que se manifiestan de que su respuesta va a ser tan contundente como la situación que describen lo requiere?

Nuestra garantía es nuestra trayectoria como partido político. No hay mayor garantía. Nacimos con la Constitución, no hemos dejado de defender nunca la Constitución y tenemos muy claro que la Constitución es la única garantía para seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras libertades y nuestro futuro.

Esa es la mejor garantía que tenemos. Vamos a hacerlo dentro de la ley, siempre dentro de la ley, y lo vamos a hacer dentro del ámbito institucional, dentro del ámbito político y también dentro del ámbito legal. Es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, que ha manifestado y ha demostrado que no va a llegar al palacio de la Moncloa a cualquier precio, que sólo lo va a hacer de la mano de los electores y de los españoles. Y creo que esa garantía de palabra del presidente Feijóo y la trazabilidad y la historia de nuestro partido puede garantizar a los españoles que no vamos a salirnos nunca de la defensa de la Constitución.

Ahora que asume la competencia de los territorios ¿qué va a pasar con el PP catalán?

En Cataluña, el PP tiene una responsabilidad tremenda. A fin de cuentas, en los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas hay algo que se ha obviado de manera flagrante: el PSC ha obviado a los constitucionalistas catalanes y ahí el PP tiene una responsabilidad de dar respuesta a ese constitucionalismo, a todos aquellos que no se ven reflejados en los acuerdos, donde Sánchez sólo ha mirado los intereses de los independentistas.

El PP de Cataluña va a trabajar para presentar un proyecto que convoque a todo ese constitucionalismo catalán.

¿Va a ser Alejandro Fernández quien lidere el proyecto? ¿O Dolors Montserrat?

Estamos hablando de proyectos. Alejandro Fernández es el presidente del PP de Cataluña. Creo que los catalanes en este momento lo que están buscando en nosotros es esa respuesta y no podemos fallarles.