Tiene una carrera política impresionante y dilatada, iniciada desde las bases en Nuevas Generaciones y siempre con una gran proyección. En este 2023 la ciudadrealeña Carmen Fúnez forma parte del equipo directo de trabajo de Alberto Núñez Feijóo y su nombre suena como ministrable en un hipotético Gobierno del Partido Popular si el 23 de julio las cuentas salen en Génova. Una posibilidad que está en el aire. En todo caso, Fúnez juega un importante papel en la estructura de mando del PP desde su cargo nacional como vicesecretaria ejecutiva de Políticas Sociales y Reto Demográfico. Su designación como número uno por Ciudad Real al Congreso no fue ninguna sorpresa: fue un nombramiento de Feijóo que todo el mundo esperaba.

Carmen Fúnez inició su carrera política en 1998 en Ciudad Real y después llegó a ser la presidenta nacional de Nuevas Generaciones entre 2001 y 2006. Diputada regional en Castilla-La Mancha y senadora en tres legislaturas, Fúnez ha sido secretaria general y presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, además de formar parte de los consejos de Administración de Adif y Alta Velocidad entre 2016 y 2018. En el año 2020, se incorporó a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Su carrera ahora pasa por ser diputada del PP en el Congreso en la próxima legislatura y quién sabe si mucho más.

Pregunta. A partir del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia, las encuestas sólo han dado buenas noticas al PP. ¿Puede haber un exceso de euforia en su partido?

Respuesta. Está claro que, con contundencia, el debate tuvo un claro ganador, que fue Feijóo. Eso no lo duda nadie en España, ni siquiera nadie del PSOE que sea medianamente objetivo. En ese debate se pudo ver a un presidente del PP que es un hombre de Estado, que tiene a España en la cabeza y que tiene muy claro que su objetivo es afrontar y resolver los problemas de los españoles. Y enfrente había un candidato que ocupa ahora mismo la Presidencia del Gobierno que se empeñó en seguir con su supuesto relato de las últimas semanas con el que intentar tapar cinco años de mala gestión y de mentiras. La verdad ganó a la mentira, la claridad ganó a la ambigüedad y el futuro ganó al pasado. Se vio a un Sánchez agotado, desnortado y sin un discurso claro y a un presidente como Feijóo que tenía una cuestión muy clara en este debate y es que no sólo debatía con Sánchez sino que aprovechaba esa oportunidad para dirigirse a los españoles y convocarles al proyecto de convivencia del PP para España. Esa fue la gran diferencia. Sánchez se empeñó en ser líder de la oposición y Feijóo se empeñó en convocar a la mayoría de los españoles independientemente de lo que hayan votado en otras ocasiones. Y a partir de ahí, seguimos en campaña, trabajando con intensidad con la intención de conseguir una amplia mayoría.

P. ¿Y cómo va la campaña? ¿se están cumpliendo sus expectativas?

R. Esta campaña electoral nos la hemos planteado con el único objetivo de abrir el partido e incorporar a mucha más gente a nuestro proyecto político. Esta era el reto que se planteó Feijóo cuando llegó a la Presidencia del PP y es un reto compartido por todos, y en esta campaña con muchísima más intensidad. Y por lo tanto, estamos llegando a todos los pueblos y sectores e incorporando a más personas a nuestro proyecto político. El desarrollo de la campaña está siendo tremendamente productivo y muy ilusionante porque en cada acto que tenemos, en cada reunión que celebramos, la gente participa con muchísimas ganas y se está poniendo de manifiesto algo importantísimo y es que nadie se dirige al PP como partido de la oposición, sino que ya se dirigen a nosotros como partido de Gobierno. No como alternativo de Gobierno, sino como partido de Gobierno. Todo el mundo sabe que va a haber un cambio en España y ese cambio es el del PP y el de Feijóo como presidente. Este es el resumen de lo que está siendo esta campaña.

P. Veo que es usted muy optimista. ¿Le saldrán las cuentas al PP para llegar a la Moncloa?

R. Nosotros salimos a ganar. A ganar y a tener una amplia mayoría de votos y de escaños. Queremos gobernar con los españoles y para los españoles, es el objetivo que nos hemos marcado. Y nuestro objetivo, desde la provincia de Ciudad Real, es no fallarle al PP, no fallarle a Feijóo y ayudarle con tres diputados y tres senadores en las elecciones del 23 de julio por esta provincia. Y sobre todo, no queremos fallarle a España. Cuando España lo ha pasado mal, en situaciones de crisis graves o situaciones políticas muy complejas, Ciudad Real no ha fallado nunca, siempre hemos apostado por el PP. Y en esta ocasión, estoy convencida de que tampoco vamos a fallar y vamos a apostar por el cambio con claridad y con humildad, y con contundencia como siempre hemos hecho. Y creo que vamos a obtener una amplia mayoría para llevar a Feijóo a la Presidencia del Gobierno.

P. ¿La cifra de los 150 escaños es un sueño o una posibilidad real para el PP?

R. Yo no pondría una cifra concreta a nivel nacional. Pueden ser 150 escaños o pueden ser más. Estamos en una proyección de crecer día tras día y no creo que nos debamos poner ningún límite, sino seguir trabajando, seguir recorriendo pueblos y ciudades para sumar a más votantes para el PP. Hay una cuestión muy clara. En España yo creo que todos tenemos claro que es el momento del cambio y ese cambio significa terminar con la Presidencia de Sánchez, derogar el sanchismo. Y la única papeleta que puede hacerlo es la papeleta del PP. Es la única papeleta que asegura que se termine el sanchismo en España y, por lo tanto, todavía estamos en disposición de seguir aumentando los votos para el PP y seguir creciendo en número de escaños. No tenemos que ponernos ningún límite porque hay mucha gente muy descontenta que tiene cabida en nuestro proyecto.

P. De hecho, la apelación de Feijóo al voto útil va en esta misma dirección de la que usted hablar, pero ¿es posible un gobierno del PP sin Vox a partir del 23-J?

R. Nosotros salimos a gobernar con los españoles y con Feijóo como presidente del Gobierno. Ese es el objetivo que nos hemos planteado y el proyecto que le estamos presentando a los españoles. Con una cuestión fundamental y es que la situación que está viviendo España tiene que salir de los bloques, tenemos que unir a toda la sociedad española, cohesionar a los españoles, y utilizar la política para hacer de ella un instrumento de convivencia y para eso se necesita una gran mayoría, y esa gran mayoría la tenemos que convocar desde el PP. Y en esto estamos, convocando una gran mayoría que ponga su confianza en Feijóo como presidente del Gobierno.

P. Dígame tres razones fundamentales por las que, a su juicio, debería gobernar Feijóo.

R. La primera sería corregir uno de los grandes errores que ha cometido Sánchez como presidente del Gobierno, y es dejar de hablar de Sánchez y empezar a hablar de España y los españoles. Sánchez lleva una legislatura en la que ha puesto a España a su servicio y el presidente debe estar al servicio de los españoles, justo lo contrario de lo que ha hecho Sánchez, y como consecuencia de eso ha ido cometiendo todos los demás errores. Por ejemplo, eliminar el delito de sedición, rebajar el delito de malversación, indultar a los independentistas y, en definitiva, Sánchez le puso precio a estar en la Moncloa. Todos los errores de Sánchez nacen de uno solo, el primero de ellos, que es que puso a España a su servicio y no sirvió a los españoles. Cambiar esto es uno de los grandes retos y convicciones que tenemos y eso nos hace presentarnos con mucha fuerza a estas elecciones. Con Feijóo habrá un presidente ocupado y preocupado al servicio de los españoles, un presidente que estará cerca de los que lo están pasando mal, que son las familias, los autónomos y todos los que sufren el paro, la mala situación económica, las subidas de los precios, y por lo tanto necesitamos un presidente que se preocupe y se ocupe de los españoles y no sólo de sí mismo y de mantenerse en el poder a cualquier precio, como ha hecho Sánchez. Ese es uno de los grandes cambios que tenemos que poner en marcha cuando lleguemos al Gobierno de nuestro país, y a partir de ahí empezar a ocuparnos de lo esencial. Y lo esencial es el empleo, las rebajas de impuestos, la estabilidad y la convivencia. Es el momento de coser a la sociedad, de volver a hacer de la convivencia un pilar esencial de la sociedad española. Sin convivencia no hay estabilidad y sin estabilidad no hay progreso. Esas son las razones fundamentales para que gobierne Feijóo.

P. Insiste usted en la idea de la convivencia entre españoles. ¿Romper esa convivencia es el peor legado del sanchismo?

R. Sánchez tiene la obsesión de cómo va a pasar a la historia. Y desde luego sí va a pasar a la historia y va a pasar por motivos realmente graves como eliminar la sedición, rebajar la malversación, indultar a los que quisieron romper España... Son motivos muy graves para pasar a la historia, pero hay otros como romper la cultura de la convivencia en nuestro país, el señalamiento a los jueves, los insultos a los empresarios y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, eso lo ha hecho el presidente del Gobierno Sánchez. Y desde mi punto de vista uno de los grandes errores de Sánchez, una verdadera infamia, será pasar a la historia por haber aprobado la ley del sólo sí es sí y por no haber escuchado al PP, a los jueces y fiscales, a los expertos que le pedían que no aprobase esa ley porque iba a traer consecuencias nefastas para España, con más de cien violadores y pederastas en las calles y más de mil reducciones de condena de violadores y pederastas. Son cuestiones muy duras. Sánchez ha hecho cosas muy graves para que ahora, en quince días de campaña, intente tapar tanto mal que ha hecho durante cinco años. Por todo esto pasará desde luego a la historia.

P. ¿Le inquieta que pueda hacer una movilización de la izquierda el 23-J y que se acerquen posiciones en estos últimos días de campaña?

R. No, sinceramente no. La situación que realmente tenemos es que nosotros estamos creciendo día a día. Y estamos creciendo porque nuestro mensaje es un mensaje de cohesión social, que es algo fundamental que necesitamos los españoles, y eso no responde a ningún tipo de color político, eso sólo responde al sentido común y a la necesidad de convivir. Y en estos momentos hay muchos votantes socialdemócratas que está mirando hacia Feijóo y el PP con esperanzas de cambio. Y me atrevería a decir incluso hay muchos dirigentes y cuadros socialistas que creen que el PSOE debe ir a la oposición para reconstruirse como un partido de centro izquierda, que es lo que fueron y con Sánchez han dejado de ser. Es decir, abandonar el sanchismo.

P. ¿Algún complejo en el PP ante la posibilidad de tener que gobernar con Vox?

R. Es que no nos lo planteamos. Nosotros tenemos claro que vamos a gobernar con el voto mayoritario de los españoles. Va a ser así. Estamos creciendo y vamos a seguir creciendo en los próximos días y estoy convencida de que la mayoría absoluta que obtuvimos en Madrid, la mayoría absoluta que Feijóo obtuvo cuatro veces en Galicia y la mayoría absoluta de Andalucía se van a repetir ahora en España, sin ningún género de dudas. Nadie pensaba hace poco más de un año que Juanma Moreno podría ser presidente de Andalucía con mayoría absoluta. Todo el mundo creía que Macarena Olona iba a ser su vicepresidenta del Gobierno, y entre los andaluces primó el sentido común. Y ahora estoy segura de que entre los españoles va a primar también el sentido común y van a utilizar su voto como lo que es, un instrumento de elección de su proyecto de vida y de libertad. El voto de los españoles va a tener color de libertad y hay que pensar que puede ser un voto muy útil y que la utilidad de ese voto lleno de vigor, de libertad y un voto muy patriota, sólo tiene un fin real si es para terminar con el sanchismo. Y ese voto es voto al Partido Popular.

P- ¿No es la mayoría absoluta un objetivo demasiado ambicioso?

R. Nosotros queremos tener una amplia mayoría, una gran mayoría el 23 de julio, y es innegable que nosotros tenemos la posibilidad real de conseguirla. Como le decía, era impensable conseguir esa mayoría en Andalucía, era impensable en Madrid, era impensable en La Rioja y hemos ido sumando esas mayorías absolutas. Es más, el presidente Feijóo es un presidente de mayorías, cuatro obtuvo en Galicia, y yo creo que él sabe convocar perfectamente a los españoles a ese gran proyecto de mayorías, pero no por una cuestión de ambición o de orgullo, sino por saber lo que necesita España. Y España ahora mismo necesita estabilidad y no necesita bloqueos y el PP ofrece esa estabilidad.

P. ¿Y qué tipo de presidente sería Feijóo en España?

R. Sería un presidente al servicio de todos los españoles. Un presidente muy trabajador con sentido del Estado y muy cercano de aquellos que peor lo pasan y que lo tienen muy difícil. Y algo muy especial para la gente de Castilla-La Mancha, Feijóo sería un presidente que ha nacido en un pueblo, como muchos castellano-manchegos. Y el haber nacido en un pueblo imprime carácter y te da una visión distinta de la vida y de las cosas, y eso significa que tendremos por primera vez a un presidente rural, a un presidente de pueblo en la Moncloa. Y eso será tremendamente positivo para todos, especialmente para los pueblos.

P. Las encuestas apuntan a una victoria del PP el 23-J en Castilla-La Mancha y ese pronóstico nos habla de un "doble voto" de los castellano-manchegos, que votaron al socialista Emiliano García-Page en las autonómicas y ahora van a votar previsiblemente a Feijóo. ¿Cómo interpreta esto, existe de verdad este "doble voto" en la región?

R. El voto es un ejercicio de libertad y cada persona decide elegir una papeleta en cada momento. La última mayoría absoluta del PSOE en Castilla-La Mancha fue en el último minuto y con una diferencia mínima de votos. El PSOE estuvo a punto de perder esa mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y yo espero que dentro de unos años Paco Núñez será el presidente de Castilla-La Mancha.

P. Es muy significativo que diga esto cuando se oyen tambores de recambio en el liderazgo del PP castellano-manchego. ¿Cree que va a seguir Paco Núñez al frente?

R. Por supuesto que va a seguir, sin ningún género de dudas. Aquí del único recambio que se habla es del recambio de Sánchez por Feijóo en la Moncloa.

P. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del programa de Feijóo?

R. Hemos hecho un programa reuniéndose con todos los colectivos sociales en España y eso significa que hemos hecho un programa de gobierno más que un programa electoral. Nuestro proyecto político viene a resolver problemas muy concretos, pero también habla de aspiraciones en todos los ámbitos, ya sea empleo, economía, servicios sociales, cultura, mayores, educación. El PP llega para solucionar los problemas del día a día pero también para marcar la trayectoria por la que nuestra sociedad tiene que avanzar, y a todo el mundo le hemos pregunta por sus problemas y también por sus aspiraciones para construir la sociedad común hacia la que tenemos que avanzar. ¿Y en qué nos basamos fundamentalmente? En primer lugar, en el funcionamiento institucional, esto es esencial, hay que fortalecer nuestras instituciones, dar fuerza a la ley, respetar y hacer respetar la ley, la separación de poderes y no colonizar desde el gobierno las instituciones y hacer que se mantengan independientes. Esto es fundamental, desde la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el CIS y todas las instituciones, es clave fortalecer nuestra democracia. En segundo lugar, vamos a apostar por un proyecto político que se base en la economía. Hay que mejorar la situación económica de España, hay que generar más empleo, equipararnos al resto de la Unión Europea, y hay que afrontar la enorme deuda que el sanchismo nos va a dejar. Las familias lo están pasando mal y hay que generar empleo y bajar impuestos. En los primeros cien días bajaremos el IRPF a las familias con rentas inferiores a los 40.000 euros y vamos a intentar controlar esa deuda y el déficit público que está hipotecando el futuro del país y que Sánchez nos va a dejar. Y en tercer lugar, para nosotros todo lo social es un pilar de nuestro proyecto político. Las políticas sociales del futuro tienen que mirar obligatoriamente a la pirámide de población. En España tenemos una esperanza de vida cada vez más alta y eso nos obliga a poner en marcha políticas que se adapten a esa realidad demográfica y dar respuestas sanitarias, farmacéuticas y sociales a esta realidad. Queremos crear mil plazas al año para médicos de familia, un plan de salud mental y un plan de atención a nuestros mayores tanto desde la perspectiva del sistema de pensiones como de la atención sociosanitaria y la lucha contra la soledad no deseada.

P. ¿Y el mundo digital, las nuevas tecnologías, la brecha digital?

R. Es una prioridad también para nosotros tanto en el ámbito de los jóvenes como de los mayores. Muchas personas mayores parece que están siendo expulsadas de la sociedad y las Administraciones públicas porque todo hay que hacerlo a través de internet y no siempre existen las competencias digitales adecuadas. Queremos trabajar mucho en este ámbito y son varias las propuestas que tenemos en esta materia. Y en cuanto a los jóvenes, queremos que los padres puedan proteger y educar a los niños en los contenidos de la red. Es el momento de poner límites hablando con las empresas del sector y con los creadores de contenidos, y evitar las consecuencias terribles que en muchos casos estos contenidos, sobre todo pornográficos, tienen para los menores.

P. ¿Qué proyectos quedan pendientes en la provincia Ciudad Real que Sánchez no ha hecho?

R. Sánchez ha olvidado absolutamente a la provincia de Ciudad Real. No hemos existido para Sánchez durante cinco años. La España de Sánchez es la España de los independentistas, de los secesionistas y de los Bildu, y la provincia de Ciudad Real y los ciudadrealeños no encajamos en esta España de Sánchez, que, por tanto, no se ha ocupado de nosotros. No se ha ocupado del empleo en esta provincia, que es la de mayor tasa de desempleo, con un dato especialmente grave: somos una de las tres provincias del sur de España más envejecidas, junto con Cuenca y Cáceres, y Sánchez no nos ha prestado ningún tipo de atención en estos cinco años. Nos ha tenido absolutamente olvidados y eso hace que muchos autónomos estén cerrando sus negocios, con una tasa de paro galopante que es tres veces la de la Unión Europea, cuatro veces la del paro femenino. Creo que es esencial para Ciudad Real todo lo que tiene que ver con el ámbito agrícola y ganadero. Cuánto daño hizo a Ciudad Real aquella campaña contra el consumo de carne, cuánto daño a los ganaderos de mi provincia. La renta agraria ha bajado durante estos años un ocho por ciento y eso, para unos agricultores a los que se les ha subido el precio del gasóleo, de la maquinaria agrícola, de la semilla, de los fertilizantes, ha sido muy dañino. Los agricultores han ganado menos dinero y esa es la realidad, un ocho por ciento menos de renta agraria. Para nosotros, un compromiso importante es apostar por la agricultura y la ganadería de una forma muy importante y sin ningún género de dudas. Ciudad Real necesita también potenciar su industria, bajar impuestos y tener una política de agua real que responda a las necesidades reales de nuestros agricultores y ganaderos.

P. El agua es una gran clave para el campo de Castilla-La Mancha...

R. Obviamente. Pero el agua se ha utilizado muchas veces para enfrentar y nosotros estamos reivindicando un gran pacto nacional por el agua. Un pacto que ofrezca respuestas a todos, en el que sentamos a todas las Administraciones públicas y sectores implicados en una mesa y que eso sea un elemento de vertebración para España, con recursos hídricos que puedan ser aprovechados por todos y con infraestructuras hídricas y todas las inversiones que sean necesarias. En Andalucía ya lo están haciendo y también tenemos que hacerlo en Castilla-La Mancha con un Gobierno que, además, de la cara por ellos ante la Unión Europea. Ya está bien de tragarnos todo lo que la Unión Europea nos diga. Los agricultores lo saben bien, cuando el PP gobierna en España los intereses de los agricultores y ganaderos siempre están mejor defendidos y más garantizados.

P. Hablemos de Carmen Fúnez. Su nombre suena como ministrable si Feijóo llega a la Moncloa. ¿Qué opina?

R. Aquí lo único que hay es un candidato presidenciable que es Alberto Núñez Feijóo. Y los demás lo único que intentamos es ser útiles a España, independientemente del lugar que ocupemos. Yo me siento tremendamente honrada de encabezar la lista del PP por Ciudad Real al Congreso de los Diputados, para mí es un auténtico honor y un privilegio porque es mi tierra y cuando tienes la oportunidad de representar a tus vecinos y darles voz creo que no hay mayor honor posible. Y todo ello al lado de un equipo encabezado por Feijóo, que es un gran político y que va a ser, si así lo quieren los españoles, un gran presidente del Gobierno. En política, después de los años, lo que aprendes al final es que lo importante no es el lugar que ocupes, sino ser útil y que tus propuestas llegan a la sociedad y pueden transformar y mejorar la vida de la gente. Yo quiero que los intereses de la provincia de Ciudad Real lleguen a las mesas donde se deciden las políticas, los presupuestos y las medidas que mejoran la vida de la gente, y ese es mi único objetivo.

P. Carmen Fúnez tiene una larga trayectoria política, pero nunca ha sido diputada en el Congreso. Lo será a partir del 23 de julio por primera vez. ¿Qué quiere aportar desde este cargo y con qué trabajo realizado pide el voto a los ciudadrealeños?

R. Me presento con vocación de servicio público. Después de años trabajando con las políticas sociales, que es un ámbito absolutamente apasionante, Feijóo me pidió que me incorporase a su equipo como vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico y he tenido la oportunidad de conocer la labor que se hace desde distintas organizaciones y colectivos en el ámbito de la exclusión social, de la pobreza, de la discapacidad, de la dependencia, y es increíble lo que estas personas aportan a la sociedad española, verdaderamente increíble, con una labor de un valor incalculable. Creo que lo que hemos venido haciendo desde la Vicesecretaría va a desempeñar un papel muy importante en el próximo proyecto político del presidente Feijóo. Mi labor como diputada por Ciudad Real va a ser darle voz a los agricultores, a los ganaderos, a las mujeres, darle voz a esta provincia y ser útiles a las personas, que es lo más importante. Hay que abandonar el enfrentamiento, la división y el insulto, y abrir un nuevo tiempo en España y que eso tengo una repercusión muy positiva en la vida de todos.

P. Dígame para terminar tres ideas esenciales que le sirvan para pedir el voto para el PP en estas elecciones generales.

R. Pues tres cuestiones que me parecen fundamentales. Hay que votar al PP porque es el único partido capaz de terminar con el sanchismo y las consecuencias que tiene para España. Hay que votar al PP para que el presidente Feijóo abra una nueva etapa en nuestro país basada en la estabilidad y en la moderación y que incorpore a una amplia mayoría de los españoles que creen que la convivencia es un pilar fundamental para generar oportunidades y progreso en nuestro país. Y la tercera cuestión es que, si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar tal y como lo conocemos, sin dejar a nadie al borde del camino y donde los derechos de todos estén plenamente garantizados, el único proyecto político capaz de hacerlo es el proyecto encabezado por Feijóo.

