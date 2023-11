Paco Núñez espera que Page anuncie este jueves que sus diputados irán contra la amnistía

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reconocido que espera que el presidente de la región, Emiliano García-Page, anuncie en el pleno de las Cortes de este jueves que el voto de los diputados nacionales del PSOE "irán en contra de la amnistía".

Así lo ha expresad desde Guadalajara, junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo. "Es el día en el que Page tiene que hacerlo, en la reunión del pleno de la soberanía popular castellano-manchega. Él acudirá en calidad de diputado y de presidente de la Junta y es el día ideal para tomar la palabra", ha insistido Núñez.

Para el líder 'popular', se trata del día indicado para anunciar que los ocho votos que él controla como secretario general de la Federación Socialista de Castilla la Mancha no servirán para que la amnistía salga adelante, no servirán para que los castellano-manchegos seamos ciudadanos de segunda, no servirán para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno a cambio de todo lo que estamos viendo que puede suceder".

Vandalismo en la sede del PSOE

Paco Núñez también ha hablado sobre el "clima de tensión social inaceptable" que está provocando la negociación para una posible ley de amnistía. "Nosotros condenamos cualquier episodio de violencia, venga de donde venga siempre y el Partido Popular siempre va a actuar desde la democracia, la ley actitud absolutamente pacífica pero absolutamente contundente con la palabra y con el uso de nuestro Estado de Derecho para combatir la injusticia y la desigualdad", ha afirmado.

Además, ha afirmado que no van a participar en ningún episodio de violencia y ha admitido que es necesario "rebajar el clima de tensión social que vive nuestro país". "Quien tiene que empezar a rebajarlo es quien lo está provocando, que es el Partido Socialista", ha puntualizado.

Por último, ha recordado que en el hipotético caso de que algún diputado autonómico del PSOE retire el apoyo a Emiliano García-Page, por la situación que se está generando, el PP daría estabilidad a la legislatura.

