CCOO da el visto bueno a los presupuestos de Castilla-La Mancha e insiste en sus peticiones

CCOO Castilla-La Mancha ha valorado este lunes los presupuestos del Gobierno regional para 2024 y ha insistido en reclamar que incorporen la figura del jurado arbitral, un instituto regional de seguridad laboral y una oficina autónoma de empleo como fue el Sepecam.

Así lo ha pedido Paco de la Rosa, secretario general del sindicato, en rueda de prensa junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina. El sindicalista ha hecho una primera valoración positiva y ha destacado el "empeño" del Ejecutivo regional para que una parte de las mismas se dediquen a servicios públicos y sociales, estando todo "entroncado" con el diálogo social.

El sindicato reclama un jurado arbitral regional que evite la "excesiva judicialización" y "los problemas" surgidos entre empresa y trabajadores; un instituto regional de salud y seguridad laboral ante el problema de la siniestralidad laboral, algo que "debería ser una prioridad lo más pronto posible para que sea un freno"; y un organismo autónomo de empleo como fue el Sepecam, algo que es "una necesidad".

Cabe recordar que la patronal castello-manchega Cecam también dio el visto bueno a las cuentas la pasada semana ya que consideraron que "no van en perjuicio de las empresas". "Es muy moderado porque el aumento de los ingresos no se basa en un aumento de la deuda pública y porque no sube la presión fiscal", afirmó el presidente Ángel Nicolás.

Buenos indicadores económicos

Por su parte, el consejero de Hacienda ha puesto en valor los "buenos indicadores económicos" en la región que se han conocido con el Índice de Confianza Empresarial o los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). A esto ha añadido el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre estos presupuestos.

"Estamos en condiciones de ir reduciendo el peso de la deuda pública en relación al PIB regional, en unos casos por contención del gasto y en otro por el crecimiento de la riqueza regional", ha expresado.

Respecto a la reunión con De la Rosa, el consejero ha informado de que se ha centrado por un lado en el gasto social, destacando el compromiso de la Junta de destinar el 70 por ciento del presupuesto a los servicios que sustentan el estado del bienestar como la sanidad, la educación o la dependencia.

Por último, además de informar al sindicato de las políticas de empleo, Ruiz Molina ha explicado que ha solicitado al sindicato la documentación precisa para poder analizar las peticiones. "Es una decisión que, previo análisis de su Consejería, corresponde tomar en el seno del Consejo de Gobierno", ha sentenciado.

