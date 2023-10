El PP acusa al PSOE de negarse a firmar contra la amnistía en Castilla-La Mancha

El PP de Castilla-La Mancha está inmerso en una estrategia política con la que pretende mostrar las supuestas contradicciones entre el discurso antiamnistía de Emiliano García-Page y los hechos consumados por el PSOE regional. Este mismo jueves, coincidiendo con la celebración de un pleno en las Cortes castellano-manchegas, los 'populares' han intentado sin éxito presentar una declaración institucional para que el Parlamento mostrase "su disconformidad con cualquier medida de amnistía para los condenados en el denominado procés catalán".

Sin embargo, la declaración no ha sido incluida en el orden del día puesto que, según el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, el socialista Pablo Bellido, los 'populares' querían alterar el mismo "sin cumplir el reglamento". Algo que ha negado la secretaria general del PP castellano-manchego, Carolina Agudo, que ha recordado que "ha habido declaraciones institucionales que se han acordado apenas unos minutos antes de comenzar el pleno", por lo ha asegurado que la de hoy no ha seguido viva por "voluntad política" del PSOE.

"El PSOE se ha rechazado una declaración institucional en la que el PP ha propuesto que manifestemos nuestro compromiso y lealtad con la Constitución", ha señalado Agudo, que ha añadido que el documento también se oponía a una posible negociación bilateral sobre financiación entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán para conseguir su investidura. "Incumbe y mucho, de manera muy importante, a los castellano-manchegos", ha insistido la dirigente conservadora, después de que los socialistas hiciesen valer semanas atrás su mayoría absoluta en las Cortes regionales para modificar unilateralmente el reglamento y tener la capacidad de vetar los debates que excedan las competencias autonómicas.

"Aquí las excusas no valen. Vale la voluntad política del PSOE de que los grupos parlamentarios podamos acordar una declaración institucional en favor de los intereses de Castilla-La Mancha. Esta declaración no ataca a nadie. Al contrario, defiende los intereses de Castilla-La Mancha", ha insistido Agudo, que ha asegurado que el documento fue trasladado a los portavoces de los grupos políticos el pasado martes, pero que el PSOE no ha querido negociar su inclusión en el orden del día porque "lo único que pretende es seguir vetando los temas que le interesan a los castellano-manchegos".

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, además, ha indicado que la declaración institucional incluye palabras dichas por el propio Page el pasado fin de semana en el Foro de La Toja, donde el líder socialista aseguró que pactar una amnistía con los independentistas no tiene base moral o que el Tribunal Constitucional tendría que suspenderla antes de que entre en vigor.

"Van a traicionar a su tierra"

"En la región contamos con unos dirigentes socialistas que nos gobiernan y que, sin duda, van a traicionar a su tierra apoyando a Sánchez. Así lo dejan manifiesto cada vez que el PP quiere hablar de ello en las Cortes, con el fin de rechazar las intenciones de Sánchez con los independentistas, que van a provocar desigualdades", ha finalizado Agudo.

Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

El propio presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, el socialista Pablo Bellido, ha salido al paso en una rueda de prensa posterior. Ha asegurado que, "independientemente del fondo del asunto", lo que el PP quería era "alterar el orden del día convocado", algo ante lo cual el reglamento de las Cortes rige que "hay que cumplir los trámites parlamentarios".

La propuesta de declaración institucional que proponía el PP "tendría que haber sido calificada a tiempo" en la Mesa de las Cortes, por lo que los 'populares' querían "alterar el orden del día sin cumplir el reglamento".

"El PP no ha hecho las cosas correctamente según la normativa interna de funcionamiento, que nadie puede saltarse. Todas las decisiones que tomamos están respaldadas por los jurídicos y responden al mismo criterio, que es atender a la legalidad del reglamento", ha explicado el presidente de la Cámara, que ha invitado al PP a "conocer" las normas.

