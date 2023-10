Suma y sigue de Emiliano García-Page en plena polvareda nacional sobre la amnistía y el referéndum de autodeterminación que exigen los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Después de un intenso mes de septiembre contra las negociaciones del PSOE con el fugado Carles Puigdemont, Page ha aprovechado este lunes el acto del Día de la Policía Nacional en Toledo para exponer el "muy mal recuerdo" que le trae el 1 de octubre, fecha en la que se han cumplido seis años desde la consulta unilateral en Cataluña.

En su discurso oficial, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho "sí" a la pluralidad en España, pero "pluralidad en la unidad", al tiempo que ha asegurado que "son muchas cosas las que nos unen" y "desde luego la Policía Nacional es la gran costura que tiene España". A juicio de Page, la Policía "es uno de esos tirantes que sujeta muy bien el proyecto colectivo que representa España", en caso de que la situación derive en "conflicto civil". El líder autonómico cree que hay que valorar la "riqueza que supone la pluralidad".

En relación a la celebración del propio Día de la Policía, el presidente castellano-manchego ha afirmado que "probablemente también había motivos para haberlo celebrado el 1 de octubre", una fecha que "me trae muy mal recuerdo en general". "Hoy es un día que conviene celebrar por el interés del conjunto, no sólo por el Cuerpo Nacional de Policía, aunque especialmente por los méritos que acumula y por el reconocimiento que es debido", ha dicho Page.

Conflicto civil

"Sabiendo muchos, que finalmente si la situación derivara en más conflicto ciudadano o civil, no digo por el momento actual, sino en general, siempre va a haber gente profesional que tenga muy claro lo que es y para lo que es", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha.

Pero también en ese momento, ha reconocido Page, la Policía Nacional estuvo desarrollando sus funciones en el cumplimiento y en la vigilancia del resto de los derechos de los ciudadanos del conjunto del país, de manera que, ha subrayado el barón socialista, "todos los días son un poco 2 de octubre". "Aquí hemos creado un clima donde realmente se puede vivir en comunidad, en unidad y sobre todo en seguridad", ha asegurado el presidente regional.

Otra imagen de García-Page en el acto de la Policía Nacional

El presidente castellano-manchego ha rechazado, en todo caso, la idea de que la región pueda crear una policía autonómica como existe en otras comunidades. "Bajo ningún concepto. Estoy encantado, pero no yo, lo está la gente", con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con la Policía Municipal. "¿Me puede molestar más o menos que otros lo tengan? No, es una decisión que se ha tomado en este país. Lo que sí quiero dejar muy claro que no tenemos complejos", ha manifestado García-Page.

Enfatizar lo que nos une

Dicho esto, el presidente de Castilla-La Mancha ha comentado que "hay gente en España que piensa que defender lo singular, que enfatizar las diferencias, es lo más avanzado, lo más moderno", sin embargo -ha proseguido el presidente- "la diversidad es riqueza en un país si esa diversidad no se enfrenta a lo que tenemos en común, es decir, que está bien que nosotros seamos de La Mancha, y un gallego gallego, si eso no es un problema", como no es un problema que se hable un idioma u otro, ha dicho.

"El problema no es ese, el problema está en si se utilizan las cosas no para que sean riquezas sino para confrontar o para minimizar lo que tenemos en común, y es ahí donde me tendrán siempre en una posición absolutamente clara. Pluralidad, bien, pero la pluralidad en la unidad. La pluralidad significa también poner en común aquello que nos une, y nos unen muchas cosas", ha zanjado.

