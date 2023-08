Feijóo propone a la albaceteña Carmen Navarro para la Mesa del Congreso

En plenas negociaciones para formar gobierno y en la víspera de la constitución de la nueva Cámara, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado, durante su primera intervención ante los diputados y senadores del PP elegidos el pasado 23 de julio, los candidatos de su partido a formar parte de la Mesa del Congreso de los Diputados. Además de presentar la candidatura de la secretaria general de la formación y actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamara, a la Presidencia de la Cámara; la diputada albaceteña Carmen Navarro, junto al canario Guillermo Mariscal, ha sido propuesta por su líder para ocupar una de las Secretarías.

Para ocupar uno de los asientos de la Mesa, además del nombre de la vicesecretaria de Estudios del PP, durante los últimos días, ha sonado el de otra mujer castellanomanchega que forma parte del equipo directo de trabajo de Feijóo. A pesar de que la diputada ciudadrealeña y vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, finalmente no ha sido propuesta y no estará en el órgano rector por razones obvias, la candidatura de Gamarra deja una vacante libre en la Portavocía del Grupo que el partido aún no ha desvelado quien ocupará.

Así, este movimiento abre la puerta a estas dos castellanomanchegas -en el caso de Navarro no consigua entrar en el órgano rector- para postularse a dicho cargo.

Tolón, en la dirección del Grupo Socialista

Después de días de incógnitas y pocas certezas, el PSOE este martes era uno de los primeros partidos en comunicar quiénes eran sus candidatos de cara a la formación de la Mesa del Congreso y el Senado. A pesar de no tener representación del PSOE castellanomanchego en el órgano rector de la Cámara, este miércoles se ha hecho público que la exalcaldesa y diputada por Toledo, Milagros Tolón, va a formar parte de la nueva dirección del Grupo Parlamentario Socialista como secretaria adjunta a la secretaría general y portavoz sustituta cuarta.

Así lo confirmado esta mañana el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante la reunión interparlamentaria socialista de los nuevos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, en el que ha dado cuenta de las personas que formaran la nueva dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, con Patxi López como portavoz.

