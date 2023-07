Política de amplia experiencia y larga trayectoria, Carmen Navarro es diputada nacional por Albacete durante cuatro legislaturas consecutivas y una dirigente que forma parte del equipo nacional de Alberto Núñez Feijóo como vicesecretaria de Estudios. De hecho, su nombre suena como ministrable y su puesto como cabeza de lista por Albacete a las elecciones generales del 23 de julio era un secreto a voces desde hacía tiempo. Carmen Navarro es licenciada en Derecho, máster en Administraciones Públicas, funcionaria de carrera y letrada de la Comunidad de Madrid, además de que, desde el pasado mes de febrero, fue elegida por Feijóo para ocupar el puesto de secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, el mismo que ocupó hasta su dimisión Adolfo Suárez Illana. Fue jefa del servicio jurídico de la Diputación de Albacete y directora de Sanidad y Servicios Sociales, además de desempeñar diversos cargos internos en el Partido Popular. En su biografía, Carmen Navarro nunca se olvida de reseñar que está casada y tiene dos hijos. Carmen Navarro todavía tiene mucho que decir en la política en España y en Castilla-La Mancha, aunque ahora, por lo pronto, tendrá una nueva plaza en el Congreso en la próxima legislatura.

Pregunta. Alberto Núñez Feijóo lleva toda la campaña pidiendo el voto útil a los españoles. ¿Qué significa eso en estas elecciones y qué lectura hay detrás de esta estrategia?

Respuesta. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a unas elecciones en las que la única disyuntiva es que siga gobernando Pedro Sánchez cuatro años más, y que por tanto reedite la coalición Frankenstein y España siga gobernada por el sanchismo con todos sus socios de coalición, es decir, independentistas, antiguos etarras y comunistas, o que, por el contrario, haya un gobierno de amplia mayoría que pueda de nuevo unir a los españoles en torno a un proyecto de país. En este caso, sólo hay una posibilidad y es que gobierne Alberto Núñez Feijóo. Y para que gobierne Feijóo estamos pidiendo a los vecinos de Castilla-La Mancha que unan su voto en torno al Partido Popular, que hagan un voto útil y que, por tanto, haya un gobierno de amplia mayoría. Acabamos de salir de un gobierno de coalición de Sánchez que ha sido una malísima experiencia, un gobierno sometido a los deseos de todos los que quieren romper España y eso no se lo pueden permitir los españoles cuatro años más. Por el contrario, nosotros queremos un presidente como Feijóo, un hombre de palabra, un hombre que tiene una trazabilidad y una trayectoria acreditada por sus años de gestión y, sobre todo, que tiene un proyecto de país para España.

P. ¿Y es posible ese gobierno en solitario del PP o no habrá más remedio que gobernar con Vox?

R. Desde luego que nuestro deseo no es otro que gobernar en solitario, con un amplio apoyo de los españoles al proyecto de Feijóo. Y estamos convencidos de que es posible, de que es la mejor opción y de que, además, es el gobierno que los españoles se merecen. Un gobierno de manos libres que pueda unir de nuevo a los españoles y que pueda acabar con los radicalismos y las imposiciones de las minorías.

P. Feijóo ha pedido a Sánchez durante la campaña un acuerdo para que gobierne la lista más votada, pero el PP en algunos ayuntamientos y comunidades no lo ha hecho y ha pactado con Vox, quitando gobiernos al PSOE. ¿Cómo se explica esto?

R. Usted se refiere a acuerdos con Vox, pero no mira a aquellos votos del PP que han servido para frenar a populistas e independentistas. Y me gustaría que cundiese más ejemplo, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde el PP ha votado a favor del PSC para alejar a los independentistas y a los comunistas de un gobierno radical que no se merecía Barcelona. De la misma manera se han producido otros muchos ejemplos en los que el PP ha dado su voto a favor del PSOE, sin que nadie le pidiese nada a cambio, para frenar que entrase Bildu en el gobierno y, por tanto, hay que tener en cuenta todo lo que eso significa.

P. Entonces, ¿cada escenario es diferente y hay que abordarlo en su contexto?

R. Nuestra vocación, la vocación de un partido constitucionalista, con vocación de gobierno y sentido del Estado como es el PP, no puede ser otra que la de dar estabilidad a los españoles, la de alejar a España de los radicalismos, y la de volver a la cultura del pacto, como aquellos pactos de Estado de la Moncloa, y demostrar que hay posibilidad de acuerdo y de entendimiento. Ese es el camino bueno y necesario para que la sociedad pueda seguir prosperando. Los grandes progresos de la sociedad tienen que llegar de la base del pacto y estaría bien que, después de 45 años de democracia, una democracia madura en la que, por cierto, en la última legislatura hemos visto como algunos quieren hacer tambalear sus cimientos, estarían bien que se volviese entre los partidos de Estado, constitucionalistas, los que queremos la unidad de España y el progreso del país, pudiésemos converger en grandes acuerdos que diesen continuidad a la prosperidad que España necesita y que afrontásemos de forma conjunta los retos que este país tiene por delante, que por cierto son muchos, no sólo en el ámbito económico, sino también en el ámbito institucional y social.

P. Por cierto, ¿quién ganó el debate? ¿cómo vio a Feijóo y Sánchez?

R. El debate fue una derrota por KO rotundo para Sánchez. Feijóo dejó KO a Sánchez en el primer debate ¿qué hubiera sido de él si se llega a someter a 6? Feijóo demostró la serenidad de un líder frente a un Sánchez desbordado y crispado. España entera pudo ver que Sanchez ya se ha bajado del Falcon para sentarse en el sillón de la oposición. Admirable gesto de Feijóo que ofreció firmar que gobierne la lista más votada y Sánchez demostró que aún perdiendo estará dispuesto a gobernar con los mismos que nos llevan a la ruina, independentistas, comunistas y batasunos, ese es su plan de gobierno. Por eso los españoles tienen que decidir si quieren cuatro años más de Sánchez o si es el momento del cambio, el momento de Feijóo.

P. ¿Por qué razones fundamentales cree usted que debería gobernar Feijóo a partir del 23 de julio y no Sánchez?

R. Porque ya hemos visto un Sánchez que ha dividido a los españoles y yo creo que Feijóo puede unir a los españoles. Porque hemos visto un Sánchez ególatra, preocupado solo de su sillón frente a un Feijóo que sí tiene un proyecto de país. Porque hemos visto a un Sánchez unido los radicalismos y enfrente vemos a un presidente Feijóo que prima por encima de todo el sentido común.

"La ley del sólo sí es sí es de lo peor que ha hecho Sánchez, una de las mayores barbaridades de nuestra democracia"

P. A su juicio, ¿qué es lo peor que ha hecho Sánchez en sus años de gobierno?

R. Lo peor que ha hecho ha sido votar la ley del sólo sí es sí. Esa es la mayor barbaridad que se ha cometido en España en la historia de la democracia. Cientos de violadores excarcelados, miles de violadores y agresores sexuales que han visto rebajada su condena, sin posibilidad alguna de que esto tenga una solución más que la reforma, y vemos como sigue el contador en marcha. Es un atentado a las mujeres y a los niños y en general a la vulnerabilidad de este país que no tiene parangón en la historia de la democracia ni en ningún otro país de nuestro entorno.

P. ¿En qué lugar pondría la división de los españoles?

R. Desde luego está entre lo peor que ha hecho Sánchez. Desde el momento que ha cedido al chantaje de los independentistas, y los estamos viendo jactarse de negociar los indultos en los despachos, como ha reconocido el propio Puigdemont, esto es uno de los mayores ejemplos de la división. Y además Sánchez ha cambiado el marco jurídico en España para que toda esta gente salga impune. Ha derogado el delito de sedición, ha rebajado la pena del delito de malversación y ante cualquier amenaza a la integridad de España, los independentistas quedarían en una situación de impunidad que el Partido Popular no puede consentir y los españoles tampoco aceptan. Creo que esto le va a castigar en las urnas de forma mayoritaria a Pedro Sánchez.

P. ¿Feijóo indultaría a Puigdemont?

R. Feijóo es un presidente de palabra que, por encima de todo, defiende la integridad de España. Y ha dicho que en sus primeros cien días de gobierno afrontará el marco normativo para proteger esa integridad. Feijóo va a tipificar el referéndum ilegal, va a tipificar el delito de sedición y va a elevar las penas del delito de malversación. Esa es la hoja de ruta del PP de Feijóo.

P. Las encuestas van muy bien para Feijóo, pero ¿inquieta en el PP la posibilidad de una movilización de la izquierda que impulse a Sánchez o esto después del debate de Atresmedia ya ha remitido?

R. Sólo hay una encuesta válida que es la del 23 de julio. Estamos en la recta final de la campaña y también le digo que ninguna encuesta le daba a Juanma Moreno la mayoría absoluta en Andalucía y, sin embargo, la tuvo. El repunte de Sánchez se debe sobre todo a la cocina de Tezanos y un presidente que se esconde detrás del plasma, que anula sus actos electorales en territorios como Extremadura y que su única campaña es aparecer en televisión, es un presidente que no puede pisar la calle. Y nosotros estamos haciendo una campaña electoral en la calle, con la gente, cerca de los problemas y necesidades de las personas, y de eso Feijóo puede estar muy orgulloso porque está presentando las 365 medidas que propone nuestro programa electoral.

P. ¿No es peligroso para el PP dar por políticamente muerto a Sánchez?

R. Nosotros no damos por muerto a nadie. La campaña acaba el 23 de julio con el recuento de los votos y hasta entonces nosotros estamos convencidos de que tenemos la mejor opción política para los españoles. Tenemos la solución de los problemas de la gente, tenemos la obligación d promover el cambio. Los españoles votaron el 28 de mayo, hace muy poco, y votaron por el cambio. Y el cambio definitivo se va a producir el 23 de julio y eso nos augura buenos resultados. Pero eso no nos confiamos absolutamente en nada y seguimos trabajando duro y peleando voto a voto y calle a calle lo que queda de campaña.

"Feijóo será un presidente sensato, es un hombre sereno y un político de diálogo y consensos, alejado de los radicalismos"

P. ¿Qué tipo de presidente será Feijóo si llega a la Moncloa?

R. Feijóo será el presidente que todo el mundo está viendo en el último año y muy especialmente en los últimos días. Será un presidente sensato, un hombre sereno, un político de acuerdo y de diálogo, alejado de los radicalismos y con muchísimo sentido común y una empatía por encima de todo con los problemas de los ciudadanos. Yo destacaría el carisma que tiene y su empatía con la gente de la calle.

P. De las 365 medidas del programa electoral del PP, ¿cuáles son las líneas maestras?

R. Quizás yo destacaría para empezar la necesidad de deflactar la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros. Las familias españolas están ahogadas como consecuencia de la inflación y una política económica sanchista bastante errónea. Ahogadas por la subida de la cesta de la compra y las hipotecas, y es necesario dar un respiro a las familias bajando el impuesto de la Renta. Otra línea maestra es el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática. Hemos visto en los últimos años una manipulación e instrumentalización de las instituciones que atenta contra la base de la democracia. Si queremos una democracia más fuerte necesitamos instituciones fuertes, porque son la base de la democracia, que es el gran legado que recibimos de la Transición y tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos. Este plan es fundamental porque es creer en la base de nuestra democracia y la hemos visto tambalearse como consecuencia de la instrumentalización sanchista. Y por último, es fundamental apoyar a la agricultura y el Plan Nacional del Agua que ha prometido Feijóo. Necesitamos hacer virtud frente a aquellos que quieren politizar uno de los bienes más preciados que tenemos en España y que esto sirva para crear prosperidad y que el agua sea un bien bajo el principio de solidaridad y con el que puedan prosperar todos los territorios. Ese plan del agua tiene que venir en forma de consenso entre todos los territorios y todos los agentes implicados.

P. ¿Y qué es lo más urgente a lo que hay que dar la vuelta de lo hecho por Sánchez?

R. En primer lugar, volver al marco normativo que proteja la integridad territorial y a tipificar el referéndum ilegal y por supuesto también a tipificar el delito de sedición. Y es fundamental acometer la reforma del Consejo General del Poder Judicial, es necesario despolitizar la Justicia y que los jueces se dediquen a ser jueces, es decir, que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido por ellos.

P. Usted es candidata por Albacete. ¿Qué se ha dejado Sánchez por hacer en la provincia de Albacete?

R. Somos una tierra fundamentalmente agrícola y eso significa que el agua es una demanda de primer orden del sector agrario en la provincia. Se acaban de negociar en la legislatura de Sánchez los planes hidrológicos de cuenca con el disgusto de todos los implicados, en primer lugar, porque nadie ha ganado y en segundo lugar porque no han sido escuchadas las demandas de aquellos que viven del agua y que necesitan el agua para trabajar y seguir produciendo. Y aparte del agua, la infraestructura más importante que necesitamos para nuestra conexión con Andalucía y nuestra salida al Levante, que es la A-32, la olvidada Albacete-Linares y que, después de dejar 699 millones de euros presupuestados antes de nuestra salida del Gobierno por la moción de censura de Sánchez, estos millones se los ha mandado a las infraestructuras catalanas para ceder a los deseos de los independentistas y no ha invertido nuestro sólo euro en nuestra tierra. Esto ha sido un verdadero abandono de la provincia de Albacete y para nuestra prosperidad.

"Sánchez ha abandonado a la provincia de Albacete de forma consciente y por sus intereses políticos"

P. ¿Está culpando a Sánchez de perjudicar a Albacete sólo por sus intereses políticos?

R. Claro. El dinero no es infinito y Sánchez ha decidido dónde repartirlo. Y aquello que ya estaba presupuestado y decidido por un Gobierno del PP, Sánchez lo ha eliminado para ceder a los deseos de los independentistas, que han sido los que le han mantenido en el poder.

P. Hablemos un poco de Carmen Navarro. Su posición privilegiada en el equipo de Feijóo en Génova le sitúa en el centro de los rumores como ministrable si el PP forma gobierno. ¿Cómo encaja esta posibilidad?

R. Ahora mismo no estamos en esa hipótesis ni en ese escenario. Estamos en campaña electoral, yo tengo un objetivo muy claro que es cumplir mi compromiso con Albacete y obtener unos magníficos resultados en la provincia para ayudar a mi presidente a llegar a la Moncloa. Hoy lo más importante, antes de cualquier hipótesis, es que haya un presidente del PP y que Feijóo sea el presidente de todos los españoles.

P. ¿Con qué avales se presenta Carmen Navarro a estas elecciones para pedir el voto a los albaceteños?

R. Yo pido el voto a los albaceteños muy orgullosa de hacerlo por quinta vez que soy cabeza de lista en unas elecciones generales. Y me presento con una grandísima vocación de servicio público, no he tenido otra en mi vida profesional, que sabe usted que son funcionario. Y me presento con un lema: la política no es una profesión, sino una dedicación y eso me lleva mucho más que ocho horas al día, se lo puedo asegurar. Lo hago con muchísima vocación de servicio y de aportar mi grano de arena a esta democracia que nos dejaron nuestros padres y que yo en mi casa vi. Yo pudo ver a mi padre que militaba en la UCD y yo quiero dejar también ese legado y ese ejemplo a mis hijos. Nada puede ser más satisfactorio para uno que trabajar por su tierra y por sus vecinos. He atendido cada una de las demandas que ha habido a nivel nacional en la provincia de Albacete con muchísimo ahínco y he defendido también los intereses de la provincia por encima de todo.

P. ¿En qué áreas se ha centrado su trabajo parlamentario?

R. Yo he sido portavoz de Servicios Sociales, que es mi pasión política y donde está mi verdadera vocación, y en los últimos tres años he sido portavoz del Reto Demográfico, uno de los retos más apasionantes que tiene el país y también con una dificultad de solucionar que ahora habrá que abordar como un importante reto para España. Y ahora mi responsabilidad última está en la Mesa del Congreso, como secretaria, y es un grandísimo honor. Mi trabajo parlamentario ha sido intenso y he tenido la oportunidad de conocerlo muy de cerca.

P. Y ¿cómo se concilia una actividad política tan intensa con la vida familiar?

R. Pues se concilia bastante mal y con mucho sacrificio personal. Si quieres llegar a todo, algo tienes que sacrificar. Vea a mis amigos menos de lo que me gustaría, dedico menos tiempo a mis aficiones y a lo que me gusta, pero también lo hago con satisfacción y con dedicación, y con la inmensa satisfacción de lo que reportan las personas con las que te encuentras en este camino.

P. ¿El servicio público es la vocación de Carmen Navarro?

R. Sin duda alguna. Me encanta la gente.

P. Dígame tres claves para pedir el voto a los albaceteños

R. Que España se encuentra en la necesidad de un cambio político y de un cambio en el Gobierno. Que es el momento de poner fin al sanchismo, que es un cúmulo de mentiras, de maldades y de manipulaciones. Y que la oportunidad la tenemos todos con el ejercicio de nuestro voto el 23 de julio, con la convicción de que yo, que me siento muy cercana al presidente Feijóo, creo que estaremos en las mejores manos, las del presidente Feijóo, un presidente sensato, de palabra y de consenso.

P. Una última pregunta de carácter castellano-manchego. Supongo que Carmen Navarro no es ajena a los comentarios sobre un cambio de liderazgo en el PP regional y un posible relevo de Paco Núñez tras haber perdido por segunda vez ante Page...

R. Pues puedo decir que nos hemos reunido en el PP en todas las juntas directivas provinciales y regionales que hemos celebrado en los últimos meses, y le aseguro que es la primera vez que oigo estos rumores.

P. En cualquier caso, deme su opinión personal. ¿Paco Núñez debe seguir siendo el líder del PP en Castilla-La Mancha?

R. Paco es un gran amigo, eso lo primero. Es una persona con una capacidad de trabajo que es un ejemplo para todos nosotros y tiene un liderazgo propio, que es el de Paco Núñez.

