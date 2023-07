Marta Romero, candidata de Sumar en Toledo: "Es un voto decisivo para restar a las derechas"

La candidata de Sumar al Congreso de los Diputados por Toledo, Marta Romero, ha pedido este martes el voto para su formación y ha asegurado que "cada vez más gente se acerca a nosotros para decirnos que entiende que el voto de Sumar en la provincia es un voto útil y decisivo para restar a las derechas".

Así lo ha hecho saber durante una visita, junto a la 'número dos' de la lista, Olga Ávalos, al mercadillo ambulante celebrado en el barrio de Santa Teresa de la capital castellanomanchega, donde ha tenido oportunidad de hablar con la gente que ha acudido, con los vendedores ambulantes y con los comerciantes del barrio.

"Cada voto que obtengamos lo restamos de ese escaño que de otra forma se llevarían PP o VOX", ha insistido en un encuentro posterior con los medios de comunicación. Tal y como recogen las encuestas publicadas en los últimos días -como la de Sociométrica para EL ESPAÑOL-, la coalición liderada por Yolanda Díaz no obtendría representación en la comunidad, donde la suma estimada de PP y Vox dobla el número de escaños del PSOE.

No a alargar la edad de jubilación

Asimismo, Romero ha explicado que "uno de los problemas que inquieta a la gente es la propuesta de alargar la edad de jubilación", sobre lo que ha señalado que "el proyecto de SUMAR, que lidera Yolanda Díaz, es un proyecto de cuidados, y en una sociedad de cuidados no es coherente alargar la edad de jubilación, porque un docente, un obrero, o una limpiadora no pueden alargar su edad de jubilación". "No vamos a permitir que se alargue la edad de jubilación", ha apuntalado.

Por el contrario, ha continuado, "abogamos por un relevo generacional, porque el sistema de pensiones es sostenible si integramos a los jóvenes en el mundo laboral", y ha recordado que en los últimos años "se ha conseguido una mejoría de la tasa de empleo joven gracias, entre otras cosas, a la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz".

Romero ha enfatizado que "estamos convencidas de que ese es el camino, fomentar la creación de empleo joven, tanto asalariado como autónomo y, en ningún caso, alargar la edad de jubilación, que ya es larga".

La candidata ha concluido que "la edad de jubilación, desde SUMAR, no se toca y, por eso, necesitamos el voto decisivo de la provincia de Toledo".

