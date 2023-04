Paco Núñez impulsará una ley contra los okupas si es presidente de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que impulsará una ley para frenar la ocupación ilegal de viviendas en la región. En este sentido, ha recordado que su partido ya presentó en las Cortes "una proposición de ley que el PSOE dejó en un cajón sin tramitar, cuando hoy se siguen ocupando cinco viviendas al día". Así lo ha anunciado el mismo día que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley del Derecho a la Vivienda.

"Impulsaré una ley contra la ocupación ilegal de viviendas, una ley que impida el empadronamiento de quienes hayan ocupado ilegalmente una vivienda, una ley que permita el desalojo exprés, que dote de seguridad jurídica a las Fuerzas de Seguridad para hacer su trabajo. En definitiva, una ley que garantice la propiedad privada y que impida a que aquellos que tienen una vivienda o un local no tengan miedo a perder su propiedad. Las leyes tienen que proteger a la gente honrada que trabaja y no al delincuente o al okupa".

Así lo ha manifestado este jueves en la presentación de las candidaturas del PP de Guadalajara, un acto en el que han participado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, y la candidata a la Alcaldía de la capital, Ana Guarinos.

Estrategia en el Corredor del Henares

Allí, Paco Núñez se ha mostrado convencido de poder desarrollar una estrategia conjunta en el Corredor del Henares junto a la Comunidad de Madrid. "Yo no creo en las fronteras ni en los límites geográficos entre comunidades, pues no pueden ser un impedimento que nos limiten el progreso. Yo creo en las alianzas y los acuerdos que he alcanzado con Isabel Díaz Ayuso, que implican que este Corredor del Henares tenga a Guadalajara como eje de la alianza con la Comunidad de Madrid".

Asimismo, el 'popular' ha criticado la "alta presión fiscal" en la región y ha incidido en su propuesta de simplificación administrativa para hacer más ágil la captación de empresas e inversiones. "Vamos a sumarnos a la ola del cambio. Vamos a invertir los términos en Guadalajara y el resto de Castilla-La Mancha, como también vamos a invertir en las listas de espera sanitarias".

Datos de la EPA

En cuanto a los datos de la EPA de este jueves, que recogen un incremento de 6.300 parados en el último trimestre, ha afirmado que "queda claro que Emiliano García-Page no tiene capacidad para desarrollar el potencial de Castilla-La Mancha".

También se ha referido al sector primario, señalando que "tenemos un grave problema en el campo, con la PAC, la sequía, el alto coste de los medios de producción, pero también un problema de incertidumbre y seguridad". En este punto ha reiterado que la recién aprobada Ley de Agricultura familiar "recoge en su artículo 29 la capacidad del Gobierno de expropiar tierras a los agricultores, algo vergonzoso".

"Tenemos claro el proyecto para Castilla-La Mancha. El PSOE y su candidato ya no se parece al conjunto de la región y a los castellano-manchegos no nos gusta que nos enfrenten Por eso os propongo un cambio de ciclo para tejer una alianza con el próximo presidente del Gobierno de España que será Alberto Núñez-Feijóo, para mejorar nuestras infraestructuras y ser el eje de crecimiento del Sur de Europa junto a Madrid y Andalucía. No merecemos ser menos que nadie y por eso os pido ganar las elecciones para ganar en Castilla-La Mancha y muy pronto en España".

Guarinos, "emocionada y agradecida"

Por su parte, la candidata 'popular' a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha mostrado "emocionada" en el acto de presentación de la candidatura que la va a acompañar en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Durante su intervención ha puesto de manifiesto su "agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo recibidas".

Sobre los miembros de su lista, ha expresado que se siente "honrada de presentar la mejor candidatura, la que hará despegar a Guadalajara y la volverá a llevar al liderazgo que nunca debió perder". "Es una candidatura de personas ilusionadas y preparadas para acabar con el conformismo actual y comprometidas con la defensa y el futuro de nuestra ciudad".

