García-Page: "Si me atreviera a expropiar una tierra en Castilla-La Mancha, dimito"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha llevado a cabo su primer acto de la precampaña electoral. Ha sido en Jábaga (Cuenca), donde ha expresado que quiere "hacer una campaña de ilusión y autoestima, que sirva para decir a la gente lo que hemos hecho". En este sentido, ha abogado por una campaña "limpiar", con la estrategia de "por cada insulto, un proyecto".

Ha sido en un acto donde ha estado acompañado por el cabeza de lista a las Cortes Regionales por Cuenca y vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, y el secretario provincial del PSOE en Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo. Allí se ha referido a las críticas del PP sobre las pretensiones de expropiar tierras con la última Ley de Agricultura Familiar aprobada en las Cortes. "Si yo me atreviera un día a expropiar una tierra en esta región, dimito. Y lo digo en público, no me hacen falta notarios. Si no es así, tendrán que dimitir los calumniadores porque es demasiado gratis insultar y decir mentiras".

[Núñez sobre la Ley de Agricultura Familiar: "Page es cómplice de las políticas comunistas de Sánchez"]

En este punto se ha referido a los "muchos insultos" que espera recibir durante la campaña, un tema para el que ha aprovechado para anunciar un proyecto que se presentará el próximo martes para recuperar las ayudas a celiacos. "Ya sabéis, frente a ese insulto, el martes ayudas para celiacos. Insulten ellos o no, con el compromiso de que van a quedar establecidas año tras año".

Asimismo, ha expresado su deseo de que se vuelva a tener "respeto por la política", lamentando que "por cuatro que han convertido la política en un insulto permanente, parezca que todos somos iguales".

"La campaña no será sucia"

García-Page ha señalado que la campaña del 28-M "no va a ser muy sucia como están anunciando, sino que será una campaña que sirva para decir a la gente lo que hemos hecho y la que se hable no solo de conservar lo que hemos construido, sino de un programa que vaya más allá".

Ha querido dejar claro, también, que no quiere ser presidente "a costa de que la gente se sienta engañada o estresada". "Llevo toda la vida en la política y me moriré en esto. Tengo muy claro que no es un fin, sino un instrumento de la sociedad para conseguir cosas buenas para todos, no solo para los de un lado".

Por ello, ha instado a los candidatos socialistas que han estado presentes en el acto que "no lo sean para echar al que está enfrente, porque no es el objetivo, sino para hacer de su pueblo algo mejor".

"Esconden a su presidenta

Por otro lado, García-Page ha puesto en valor que él no esconde a sus predecesores socialistas en el Gobierno regional, refiriéndose a José Bono y José María Barreda. "Si les pidiera que participaran en la campaña lo van a hacer de corazón".

Por ello, en alusión a María Dolores de Cospedal, ha criticado que "quienes han gobernado esta región solo cuatro años están escondiendo a su presidenta".

