El PSOE de Castilla-La Mancha valora cómo denunciar la campaña sanitaria del PP

El PSOE de Castilla-La Mancha tiene la intención de denunciar ante la Junta Electoral la campaña sanitaria del PP, a través de la cual se colocaron carteles en centros sanitarios de la región para visibilizar los compromisos de Núñez. Los socialistas consideran que estos carteles "son publicidad electoral y suponen una usurpación de espacios públicos".

Según EFE, así lo ha expresado en rueda de prensa la vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, que ha confirmado que están valorando cómo formular la denuncia, ya que las Juntas Electorales provinciales y la de Zona no están constituidas todavía. Asimismo, están valorando si van a querellarse contra el PP castellano-manchego y contra los dirigentes 'populares', que se saltaron las normas al entrar a los consultorios para colocar los carteles sin mascarillas.

Padilla ha recordado que la publicidad electoral en espacios públicos está regulada por la Ley Electoral para el período de 15 días de campaña. "Ningún partido puede ir por ahí pegando carteles donde le da la gana y menos en espacios públicos".

[Núñez sobre su campaña sanitaria: "Al PSOE le preocupan más nuestras propuestas que mejorar"]

"Me parece una vergüenza"

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha indicado que "los espacios sanitarios son para los sanitarios, para las personas que acuden a que los sanitarios los vean, los atiendan y los curen. Y son para los profesionales que atienden a otros profesionales, para los sindicatos, pero nunca para un partido político".

"Me parece una vergüenza. No me imagino las paredes de nuestros centros llenos de propaganda del partido socialista, ya que eso no es hacer política. No vale todo".

Según Europa Press, Sanz ha afirmado que la solicitud de retirada de carteles se ha solicitado "con la misma diligencia que lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando la inundaban de carteles y propaganda los centros de salud".

"No debemos permitir que las paredes de los centros sanitarios se llenen de propaganda que no le interesa nada a la ciudadanía. A los ciudadanos les interesa que hagamos las cosas bien, que no haya frentismo, que nos llevemos bien y que luchemos por un sistema sanitario digno".

Por ello, ha solicitado al PP que haga "una política limpia y se deje de carteles y de historias de este tipo". "Con esto no avanzamos. Avanzamos con las personas, la sociedad y llegando a acuerdos y compromisos".

Sigue los temas que te interesan