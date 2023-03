Castilla-La Mancha obligará a conmemorar el Día de la Mujer en colegios e instituciones

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar en abril un protocolo por el que se establecerá la obligatoriedad de que centros educativos y todo tipo de instituciones conmemoren el Día Internacional de la Mujer.

Así lo ha avanzado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante su intervención en el acto institucional celebrado en Almansa (Albacete) con motivo del 8M.

Según ha explicado García-Page, se trata de una instrucción obligatoria para que centros educativos, bibliotecas, museos y otras instituciones celebren "como se merece" un acto que "requiere de explicación, de reivindicación, pero también de fiesta, al menos para celebrar todo lo que se ha conseguido".

"Todavía hay muchos obstáculos"

El líder del Ejecutivo regional ha añadido que "el año que viene ya será obligatorio" y ha señalado que "habrá quien diga que no hay que imponer las cosas y también que hay bastante gente que plantea problemas con las cuotas asegurando que ya somos iguales ante la ley", pero "las cosas no son así, ya que todavía hay muchos obstáculos y dificultades para que la mujer esté en todo tipo de estrato social" .

Para finalizar, García-Page ha indicado que este tipo de normas no tienen por qué ser eternas "porque conseguirían el efecto contrario", pero "la inercia social no es suficiente y tenemos una responsabilidad en el mundo de no parar porque todo termina calando".

