Polémica furgoneta de NNGG a las puertas del acto institucional del 8M en Castilla-La Mancha

Una furgoneta contratada por Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, la organización juvenil del PP, ha recorrido este miércoles las inmediaciones del Auditorio de la Unión Musical de Almansa (Albacete), donde se ha celebrado el acto institucional organizado por el Gobierno regional con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, Tanto en los laterales como en la parte trasera del vehículo podían verse a los presidentes del Gobierno de España y de Castilla-La Mancha,Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, respectivamente, junto al texto "Los violadores a la calle y ellos lo sabían. Culpables sí o sí".



Nuevas Generaciones ha explicado en Twitter que ha puesto en marcha esta campaña para "visibilizar en la calle lo que está ocurriendo con la ley del solo sí es sí", en alusión a las más de 700 rebajas de condenas a delincuentes sexuales que ha conllevado la norma estrella de Igualdad, si bien el Congreso de los Diputados aprobó ayer iniciar los trámites para su reforma.

Efectivamente, desde @nnggclm hemos puesto en marcha una campaña para visibilizar en la calle lo que está ocurriendo con la Ley del ‘sólo sí es sí’. No decimos nada nuevo ni que no haya dicho ya el @PP_CLM, pero queríamos que ese mensaje llegase de forma muy nítida a la calle. pic.twitter.com/1epCv8wddp — NNGG CLM (@nnggclm) March 8, 2023



"No decimos nada nuevo que no haya dicho ya el PP de Castilla-La Mancha, pero queríamos que ese mensaje llegue de forma muy nítida a la calle", ha añadido.



Por su parte, el secretario de Organización del PSOE regional y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha respondido en la misma red social que esta campaña explica el motivo por el que el PP de Castilla-La Mancha no ha asistido al acto institucional de Almansa: "Por cobardía".

Por eso no han ido al acto institucional de Almansa por cobardía. @paconunez_ es incapaz de mirar a los ojos a @garciapage después de querer reventar un acto institucional. No se atreve ni a defender a CLM frente al PP, ni a dar la cara en sus gamberradas. No están a la altura. pic.twitter.com/6P2YYGGh2l — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) March 8, 2023

Gutiérrez ha cargado así contra el presidente del PP castellano-manchego, Paco Núñez, por ser "incapaz de mirar a los ojos a García-Page después de querer reventar un acto institucional", en tanto le ha acusado de no atreverse "a defender Castilla-La Mancha frente al PP ni a dar la cara en sus gamberradas".



"No están a la altura", ha sentenciado el secretario de Organización del PSOE autonómico.

