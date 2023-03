García-Page: "La expectativa del PSOE es buena, pero es perfectamente posible que gobiernen el PP y Vox"

Emiliano García-Page no se confía con lo que pueda pasar en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. El presidente de la Junta de Comunidades, que gobierna con mayoría absoluta y que en los comicios optará a su tercer mandato, ha asegurado que la expectativa electoral "es buena" para el PSOE castellano-manchego, pero que "no hay día que no piense en que puedan darle los números al PP y Vox".

Durante su participación en el II Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, que se celebra este miércoles y jueves en el Cigarral de las Mercedes de Toledo organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital CLM, García-Page ha asegurado que, debido a la actual ley electoral castellano-manchega, "es muy posible que solo puedan obtener representación el PSOE, PP y Vox, porque tanto Ciudadanos como Podemos están muy lejos".

Así, para el presidente de Castilla-La Mancha "la diatriba es muy sencilla y de vértigo: o se impone el PSOE con mayoría absoluta o gobiernan el PP y Vox". Y, sobre ese segundo escenario, García-Page ha avisado de que "es posible, perfectamente posible".

Pese a todo, el dirigente socialista ha asegurado que el PSOE aspira a revalidar la mayoría absoluta puesto que "en Castilla-La Mancha es un partido muy mimetizado con la gente". "Les representamos fielmente", ha añadido García-Page, que ha calificado a la región que preside como "muy conservadora".

También en clave electoral, durante la apertura del Foro, el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha asegurado que tal vez "el PSOE sea el partido que más se parece a Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha reconocido que "siempre que los tres presidentes socialistas de Castilla-La Mancha que han ostentado el poder durante 37 de los 41 años de democracia -José Bono, José María Barreda y Emiliano García-Page- han expresado ideas sobre la política española, en el 90 % de las ocasiones he estado de acuerdo".

Pese a ello, el director de EL ESPAÑOL ha aclarado: "No estoy pidiendo el voto por el PSOE, pero sí por una España que se parezca a Castilla-La Mancha".

El jefe del Ejecutivo autonómico, además, ha recordado que pese a haber padecido una legislatura marcada por la pandemia de coronavirus o la guerra de Ucrania, ha cumplido con su programa electoral, aunque habría podido utilizar "todas las excusas del mundo" para no hacerlo y "mucha gente me entendería".

"La pandemia ha supuesto un problema económico mayor que la crisis de 2007, que muchos utilizaron para machacar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Nosotros hemos aplicado la medicina contraria, fortaleciendo la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha asegurado.

Además, García-Page ha anunciado que firmará en 15 días un nuevo acuerdo con los sindicatos y los empresarios de Castilla-La Mancha la nueva estrategia del empleo, que generará un "crecimiento muy notable" hasta 2027. "Aquí pactamos por vocación, aunque no se necesite porque tenemos una mayoría absoluta. Es una forma de entender la política", ha finalizado.

