García-Page se engancha con Pablo Iglesias por la "chapuza" del 'sí es sí' y plantea dimisiones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este martes como una "chapuza" la ley del 'solo sí es sí', que desde su entrada en vigor ha propiciado la rebaja de penas de más de 400 delincuentes sexuales en España, algunos de los cuales ya han sido excarcelados prematuramente.

Según ha asegurado el dirigente socialista castellano-manchego durante un acto institucional en Toledo, vive "con dolor" el problema generado, recordando que "es muy serio como para frivolizar o establecer una trinchera ideológica permanentemente".

Unas palabras cargadas de intención y dirigidas a Pablo Iglesias -al que no ha llegado a citar durante su intervención- horas después de que el exlíder de Podemos, que también es pareja sentimental de la ministra de Igualdad e impulsora de la modificación legal, Irene Montero, haya publicado en la red social Twitter que tanto García-Page como Javier Lambán, presidente de Aragón, "deben estar pensando 'qué listos somos, vamos a arrasar'" por "la genialidad de (Pedro) Sánchez para cargarse el solo sí es sí".

Iglesias, en el mismo 'tuit', ha compartido varios titulares de periódicos que a su juicio forman parte "de la derecha", posicionándose a favor de que el PSOE haya decidido reformar en solitario la ley del 'solo sí es sí' sin esperar a alcanzar un acuerdo con la otra parte del Gobierno, Unidas Podemos, algo que se ha intentando infructuosamente durante las últimas semanas.

Así enmarcan los periódicos de la derecha la genialidad de Sánchez para cargarse el solo sí es sí. Del “Roma no paga a traidores” de El Mundo al “todos contra Podemos”

del tabloide de Marhuenda y Atresmedia. Page y Lamban deben estar pensando "que listos somos, vamos a arrasar"

Emiliano García-Page ha respondido a esta publicación de Pablo Iglesias afirmando que "una chapuza es una chapuza, se haga desde la izquierda o desde la derecha". "No hay chapuzas de izquierdas o de derechas. Es una chapuza, y quien más interés tendría que tener en arreglarla es quien la ha gestionado", ha añadido.

Dimisiones

Es más, el presidente de Castilla-La Mancha -comunidad autónoma que advirtió a Igualdad sobre la reducción de penas antes de la entrada en vigor de la ley- se ha preguntado por qué desde Unidas Podemos no asumen el error que han cometido con la reforma del 'solo sí es sí'. "¿Por qué no quieren reconocer hoy que se ha hecho una chapuza? Porque eso les llevaría a hacerse la pregunta que se hace mucha gente en España, si deben o no dimitir", ha considerado García-Page.

Por último, sobre la influencia que sigue teniendo Pablo Iglesias sobre Unidas Podemos pese a llevar meses retirado teóricamente de la primera línea política, García-Page ha reflexionado que "algunos dirigentes políticos, o exdirigentes, parece que mandan más que antes incluso".