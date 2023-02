García-Page recibe los piropos de un empresario que es hermano de un candidato de Vox

Si el pasado viernes era el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, quien agradecía públicamente al Gobierno de Emiliano García-Page que haya considerado "de manera permanente" a las empresas como "uno de los ejes para el desarrollo" de la región, este lunes ha sido el responsable de una quesería de Villamayor de Santiago (Cuenca) el que ha tenido buenas palabras para el político socialista.

"Presidente, quiero agradecerle personalmente su firme convicción por desarrollar en Castilla-La Mancha políticas coherentes y, sobre todo, políticas para todos. Porque déjeme que le diga una cosa mirándole a los ojos: por supuesto que se puede ser del PSOE y defender la unidad y la bandera de España, por supuesto que se puede ser del PSOE y estar al lado de las empresas", ha expresado el empresario Juan José de la Huz, máximo responsable de la quesería manchega De la Huz, durante una visita realizada por García-Page a las instalaciones de la compañía familiar, que factura seis millones de euros anuales y emplea a 30 personas en la localidad conquense.

Curiosamente, Juan José de la Huz es hermano de Jesús Manuel de la Huz, que recientemente ha sido confirmado por Vox como cabeza de lista del partido por la provincia de Cuenca con vistas a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo, unos comicios en los que García-Page tratará de ser elegido por tercera vez consecutiva como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo que desempeña desde 2015.

"Me moriré en el PSOE"

"No hay política social mejor para los trabajadores que ponerles a la puerta de su casa un puesto de trabajo para que puedan desarrollarse como personas y con un sueldo digno. Cuando alguien consigue esto tiene libertad para decidir sobre su futuro y desarrollarse profesional e intelectualmente. Hacer todo lo contrario es conseguir una sociedad pobre de mente, de bolsillo y culturalmente, dependiente de los poderes y de los poderosos", ha añadido el responsable de la quesería durante su intervención, refiriéndose implícitamente a los ataques realizados recientemente por varios ministros de Unidad Podemos a empresarios como el dueño de Mercadona, Juan Roig.

Tras las palabras en positivo que le ha dedicado Juan José la Huz, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido: "Me ha venido bien lo que has dicho. Soy militante del PSOE de siempre y me moriré ahí, pero siempre he tenido claro que un partido político es un medio para conseguir las cosas, no un fin". García-Page, considerado un verso suelto dentro del PSOE que comanda Pedro Sánchez, defiende siempre que tiene ocasión la necesidad de un tejido empresarial fuerte, la importancia de sectores como el taurino y el cinegético, la unidad de España y critica el avance del independentismo.

Devolviendo los piropos, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado sobre la quesería De la Huz que es una empresa "de las que llenan de orgullo" a Castilla-La Mancha, ya que "hay muy poca gente que, además de sacar adelante a su familia, pueda poner en pie un negocio de interés público, de los que generan riqueza".

Así, García-Page se ha mostrado "convencido" de la importancia de la empresa familiar, por su "filosofía" impresa en la gestión del negocio con "un punto más de humanidad", ya que "mira a la cara a los trabajadores y a las familias".