Los empresarios de Castilla-La Mancha prevén un 2023 "complicado" para el empleo

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) ha pronosticado un año 2023 "complicado" para el empleo, debido a las "durísimas condiciones" que soportan actualmente los autónomos y las pymes a consecuencia de la elevada inflación, la "fuerte contracción" del consumo que se viene observando desde el verano y unos costes laborales "disparados", situación esta última que ha achacado en buena medida a que el Gobierno de España ha elevado el salario mínimo interprofesional (SMI) "un 45 % en los últimos cuatro años".

"La reducción de los márgenes y de la liquidez de las empresas supone una pérdida de competitividad para las mismas, que no pueden seguir creciendo y, en muchas ocasiones, ni siquiera mantenerse, con la consiguiente pérdida de empleo", ha alertado el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, durante un desayuno informativo que ha protagonizado en Toledo junto al secretario de la patronal castellano-manchega, Mario Fernández.

Durante su intervención en este encuentro con los medios de comunicación, Nicolás ha recordado que 2023 ha arrancado con "signos claros de desaceleración", aunque "está por ver cómo de intensa va a ser". Lo que ha asegurado es que, si se cumple la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha pronosticado un incremento del 1,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) a lo largo del ejercicio, "no será suficiente para la recuperación económica". "Con un crecimiento por debajo del 2 % no se crea empleo en este país", ha recordado después de que el paro haya subido con fuerza en enero tanto en España como en Castilla-La Mancha.

CECAM ha ofrecido un desayuno informativo en un hotel de Toledo. Óscar Huertas

Nicolás, que ha acusado al Gobierno de España de estar legislando "en contra de la empresa" porque "hay menos votos en este lado que en el otro", refiriéndose a empresarios y trabajadores, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo haya dejado una opción a los empresarios que pasan por momentos de dificultad: despedir. "Nos han ido encorsetando y ya solo podemos tocar una palanca cuando tenemos que hacer ajustes, que es la de masa salarial, la que afecta a los trabajadores, lo más valioso que tiene la empresa", ha explicado.

Al Ejecutivo de Pedro Sánchez, además, el presidente de CECAM le ha afeado haya dejado "de ser justo" como árbitro de la negociación colectiva, tomando partido por los sindicatos, y que haya pactado con ellos elevar el SMI hasta 1.080 euros sin siquiera responder a la propuesta de las organizaciones empresariales, que proponían dejar la subida en 1.040 euros. "El Estado recauda 7.000 millones de euros más en impuestos por la inflación y es a nosotros a los que aumentan todos los costes. Nos están poniendo en el punto de mira. Solo falta la diana con la cruz", ha asegurado Nicolás.

Buen clima regional

Sin embargo, el líder de la patronal regional ha asegurado que en Castilla-La Mancha las relaciones entre empresarios y gobernantes es muy diferente. "Aquí, con un gobierno también socialista, la empresa es considerada de manera permanente como uno de los ejes para el desarrollo", ha afirmado valorando positivamente que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page tenga en cuenta siempre la opinión tanto a las organizaciones empresariales como al resto de agentes sociales. "Es una situación que no podemos comparar. Me quedo con la de Castilla-La Mancha, sin lugar a dudas", ha reconocido.

Un clima de consenso que ha propiciado, según Nicolás, que hoy por hoy se encuentren vigentes el 59 % de los convenios colectivos en Castilla-La Mancha (46 de 70), cubriendo al 65 % de los trabajadores de la región. "No hemos dejado ni un minuto de negociar y de llegar a acuerdos, con respeto a todas las partes. Desde CECAM nunca hemos llamado a la confrontación, siempre al diálogo y al acuerdo", ha afirmado no sin antes garantizar que "las mesas de negociación siguen abiertas" y que "se trabaja con empeño y buena fe para terminar de firmar" aquellos convenios colectivos caducados.

Una mano tendida que no ha impedido que el presidente de CECAM haya rechazado con contundencia unas palabras recientes del líder de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, que acusó a la patronal de "roñosa" por no querer subir los salarios en la misma medida que lo están haciendo los precios. "A la parte que siempre se ataca es la empresarial. Nos llaman cicateros, pero nadie es capaz de advertir sobre la voracidad confiscatoria del Estado", ha señalado en referencia al "porcentaje impresionante" del sueldo del trabajador que va a parar a cotizaciones sociales e impuestos.

"Nadie está hablando de recortar la educación o la sanidad, solo faltaba, pero lo que no quiero son gastos superfluos, que suponen 21.000 millones de euros anuales", ha asegurado Nicolás, que también ha pedido a las administraciones que "hagan un guiño" y "mejoren un poco" los precios por los que licitan los servicios públicos, ya que acaban condicionando los sueldos que cobran los trabajadores que los prestan.

Pequeñas empresas

"Es siempre lo mismo, invito yo pero pagas tú", ha añadido al ser preguntado sobre la huelga de las limpiadoras en Castilla-La Mancha. Nicolás ha reconocido que en ciertos sectores como el de la limpieza se cobran en ocasiones salarios "de miseria", pero ha considerado que la situación tiene que ver con que las Administraciones públicas no están dispuestos a subir el precio de las licitaciones, algo que deberían revisar, y con que a los concursos concurren empresas muy grandes con las que "a veces tenemos más problemas de los que podemos tener con los sindicatos".

Ángel Nicolás, presidente de CECAM. Óscar Huertas

Y es que el presidente de CECAM ha recordado que en Castilla-La Mancha "el 98 % de las empresas no llegan a 50 trabajadores", por lo que la realidad del tejido empresarial castellano-manchego son los autónomos y las micropymes. "En esta casa nos preocupamos de los más débiles. Yo me preocupo por la ruina de un empresario y de su familia, no de que una compañía vaya a ganar 6.800 millones en vez de 7.000 por no sé qué nueva regulación. Llevamos mucho tiempo pidiendo que nos ayuden para que nuestras empresas ganen músculo, una estrategia regional a largo plazo para que el autónomo pase a ser una micropyme y que la micropyme se convierta en una pyme. Ahí tienen que ir las ayudas, porque esto en cinco años no se resuelve", ha defendido.

"Que gane el mejor"

Por último, Ángel Nicolás ha rechazado opinar sobre las expectativas de CECAM ante las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo. "Hace tiempo que adoptamos la posición de no valorar, ni de una parte ni de la otra, lo que pueda ocurrir", ha respondido a preguntas de los periodistas. "Que gane el mejor", ha indicado.

Sobre la posible entrada de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha también ha afirmado que la patronal no tiene una opinión, pero ha calificado como "un paso atrás importantísimo" y "un retroceso" que el partido ultraderechista haya retirado el servicio de mediación laboral en Castilla y León, donde forma parte del Gobierno, y ha criticado que haya propuesto retirar las aportaciones públicas a sindicatos y organizaciones empresariales. "No son subvenciones, sino aportaciones que van al desarrollo de determinados programas", ha explicado, además de expresar su sorpresa por el hecho de que la formación ultraderechista no critique "las aportaciones que reciben los partidos".

Nicolás ha adelantado también que CECAM está ultimando un documento con más de 200 propuestas empresariales para que, de cara a ser estudiado antes de los próximos comicios autonómicos, sea presentado en breve a los tres grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico: PSOE, PP y Ciudadanos. Entre dichas peticiones ha destacado "un marco regulatorio seguro y capaz que deje funcionar tranquilamente" a las empresas, ahondar en la "contención fiscal" que se viene aplicando en Castilla-La Mancha durante los últimos cuatro años y que la Junta de Comunidades "mire las tasas de algunos servicios que en teoría da".

