El Gobierno de García-Page celebra que Sánchez "tuerza el brazo" a Montero en el "sí es sí"

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, uno de los ejecutivos autonómicos más abiertamente críticos con la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no rectificar la ley del "sólo sí es sí", ha mostrado este jueves su satisfacción por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a modificar la ley más controvertida de los últimos tiempos y la que peor resultado está cosechando en muy poco tiempo, con un total hasta este miércoles de al menos 338 agresores sexuales beneficiados y 23 excarcelaciones. En Castilla-La Mancha la ley ha provocado 19 rebajas de pena y un excarcelado.

Toda una "chapuza" legal que está erosionando electoralmente a los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Podemos, y que ha provocado, además, un nuevo episodio de enfrentamiento interno entre ellos, con la intervención directa del propio presidente para frenar la sangría y dejar de beneficiar a maltratadores, violadores y agresores sexuales, tal como está ocurriendo desde la entrada en vigor del polémico texto legal, cuestionado desde numerosas instancias.

Ante la falta de rectificación de la ministra Montero y el clamor social en torno a esta escandalosa situación, Pedro Sánchez se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto y anunciar la rectificación de la ley, una noticia que ha sido recibida con alegría por el Ejecutivo de Page en Castilla-La Mancha después de semanas de críticas directas a las rebajas de penas y excarcelaciones y numerosas exigencias de rectificación urgente. Tanto el propio presidente Page como la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Blanca Fernández, se han referido con dureza a las consecuencias de la ley y la "soberbia" manifestada por el "erre que "erre" de la ministra.

Lamentable actitud

Este jueves, Blanca Fernández ha vuelto a la carga y ha dicho alegrarse "profundamente" de que "la parte socialista del Gobierno, directamente el presidente, Pedro Sánchez, le haya torcido el brazo a Podemos" porque, a su juicio, eso es lo que ha ocurrido al decidir rectificar la ley del 'sólo sí es sí'.

La consejera portavoz ha constatado que estamos "asistiendo a la crónica de rebajas de penas anunciadas" y aunque se le advirtió a la ministra de Igualdad, Irene Montero, "es muy lamentable que tengamos que asistir a aquello que se nos decía que no iba pasar nunca jamás".

"Ahora el Gobierno va a rectificar y me alegro profundamente de que la parte socialista del Gobierno le haya torcido el brazo a Podemos" y no porque esto sea "una batalla política, que no debe serlo en absoluto" sino porque rebajando las penas o excarcelando a condenados se vuelve a revictimizar a las mujeres víctimas de agresiones sexuales "y esto no se puede consentir".

Debió hacerse mucho antes

De ahí que Fernández haya valorado "positivamente" el anuncio del Ejecutivo central para rectificar la norma en el sentido de modificar las penas para subir las mínimas y evitar lo que está suciendo, algo que ha acogido con "satisfacción", aunque le hubiera gustado tener esa noticia "mucho antes" y, como Gobierno, "que no se hubiera producido".

No obstante, ha subrayado que "la ley es una buena ley" en términos generales, aunque ha lamentado que, siendo una buena ley, "da la sensación de que es un desastre" y que al final ese sea el argumento que se ha "puesto en manos de la derecha". "La ley del 'sólo sí es sí' no es una chapuza, la parte de la rebaja de las penas sí lo es", ha concretado.

La consejera de Igualdad ha admitido que "se tenía que haber reaccionado antes" porque los cambios que ahora se produzcan no tienen "carácter retroactivo", incidiendo en que está es "una batalla que ha ganado directamente Pedro Sánchez a Irene Montero".

