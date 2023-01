Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, ha lanzado un jarro de agua helada sobre la alegría del Gobierno de Emiliano García-Page con el nuevo Plan del Tajo aprobado este martes por el Consejo de Ministros. A una distancia sideral del "triunfalismo" de Page y el PSOE, el líder de los populares castellano-manchegos, en su primera reacción al acuerdo, ha bajado los humos de la felicidad a los socialistas y ha interpretado el recorte del trasvase Tajo-Segura y el nuevo caudal ecológico como una decisión mucho menos satisfactoria de lo que se está vendiendo desde la Junta y los ayuntamientos de Toledo y Talavera, entre otros estamentos cercanos al poder regional.

Según Núñez, no se entiende bien el "triunfalismo" de Page tras aprobarse el nuevo plan de cuenca porque, entre otras cuestiones, no incluye un "plan de futuro" sobre el uso de los recursos hidrícos en Castilla-La Mancha ni garantiza el abastecimiento necesario para los agricultores y ganaderos de la región. Igual que ha hecho la Cátedra del Tajo, que considera decepcionante el nuevo plan del Gobierno de Sánchez para el río, Paco Núñez ha dejado claro este miércoles en un acto en Cuenca que la nueva situación no ofrece las soluciones que necesita Castilla-La Mancha.

"El acuerdo al que Emiliano García-Page y Pedro Sánchez han llegado no genera más agua para los ganaderos y agricultores de Castilla-La Mancha", ha lamentado Núñez, al tiempo que se ha preguntado en qué escenario estamos ahora después de lo aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Muchas dudas

De hecho, el acuerdo plantea muchas dudas al presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia de la Junta. Es verdad que Núñez se ha mostrado favorable a que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo sobre el Tajo, que es en realidad lo que, a su juicio, ha hecho el Gobierno de Sánchez con la aplauso de Page, pero el líder del PP se ha preguntado qué inversiones se van a desarrollar a partir de ahora en Castilla-La Mancha y que infraestructuras se construirán en la región para mejorar el rendimiento del agua y favorecer al sector agropecuario castellano-manchego.

En este sentido, Núñez ha denunciado que con este nuevo plan de cuenca "los agricultores y ganaderos de nuestra tierra no tienen más agua, agua que tiene que servir para que la agricultura pueda desarrollarse, ser más rentable y eficiente, y que se genere nueva actividad industrial y empresarial", circunstancias que el presidente regional del PP "no suceden en Castilla-La Mancha".

De este modo, Paco Núñez ha indicado que le parece "muy bien" que se dé cumplimiento a una sentencia "que va a traer algunas cosas buenas para Castilla-La Mancha" y que ha considerado "estupendo", pero ha echado en falta "más dinero para inversiones hídricas en la región, que se garantice más agua a los agricultores y ganaderos para desarrollar sus explotaciones en la región, así como un verdadero plan de futuro para el agua en la comunidad autónoma".

Pensando en Castilla-La Mancha

Preguntado sobre el anuncio de que los regantes murcianos vayan a recurrir la aprobación de este plan de la cuenca del Tajo ante el Tribunal Supremo, Núñez ha dejado claro que él "no" está pensando en los regantes murcianos, sino "en los regantes de Castilla-La Mancha".

"Lo que a mí me ocupa son las preocupaciones de mis paisanos: en mayo voy a ganar las elecciones y en junio voy a presidir Castilla-La Mancha, y por lo tanto tengo que tener claro cuál va a ser mi procedimiento en materia de agua, y ese es que quiero más agua para mis regantes, mis agricultores y mis ganaderos para que mejoren la viabilidad de sus explotaciones", ha subrayado Núñez.

Como, a su juicio, "no van a tener más agua para sus explotaciones", no ha entendido "el triunfalismo mostrado por el Gobierno regional porque tampoco se ha presentado un plan de futuro para el campo regional ni una mejora de las condiciones para el sector agrícola y ganadero".

Aunque ha reconocido que esta sentencia trae "cosas buenas para la región", la comunidad, según Núñez, "va a seguir teniendo un déficit muy importante para garantizar este recurso a agricultores y ganaderos", por lo que ha mostrado un nivel de preocupación "alto" en esta materia. "Tiene que haber inversión en agua para poner a Castilla-La Mancha en la vanguardia y sea una región de futuro", ha dicho el líder de los populares castellano-manchegos.

Page y el perdón

Finalmente, preguntado sobre las palabras de García-Page, que pedía este martes a los dirigentes de hace tres legislaturas que pidan perdón "por haber vendido Castilla-La Mancha" con el memorándum del agua, Núñez ha indicado que el actual presidente de la comunidad "no es el más indicado para decir a la gente que pida perdón".

"García-Page ha permitido que aquí se modifique el código penal, se despenalice la sedición, se estén rebajando penas a agresores sexuales, etcétera", ha dicho el presidente regional del PP, quien cree que Page "debería mirar primero qué están haciendo tanto él como dirigente y luego el PSOE".

La posición de Paco Núñez difiere completamente de la "vendida" este martes desde las instancias oficiales del poder en Castilla-La Mancha.

