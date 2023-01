Castilla-La Mancha presume de alma social con un importante anuncio para el Tercer Sector

Emiliano García-Page junto a un grupo de personas con síndrome de Down.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará una normativa y firmará un convenio con las entidades Cáritas, Cruz Roja, ONCE, CERMI-CLM y EAPN-CLM, dedicadas a la atención de personas desfavorecidas o con discapacidad, para garantizar la estabilidad económica del Tercer Sector en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, este lunes durante su intervención en la gala de entrega de los Reconocimientos a la Iniciativa Social, cuya séptima edición se ha celebrado en el Teatro Lope de Vega de Ocaña (Toledo).

"En febrero tenemos pensado aprobar la normativa y el acuerdo para que el tercer sector, que se dedica al ámbito social, tenga garantizado al margen de vaivenes lo básico y no tenga que pedir ayudas para mantenerse a flote", ha avanzado García-Page.

El objetivo, ha añadido el jefe del Ejecutivo autonómico, es que Castilla-La Mancha se convierta en la primera autonomía de España donde las cinco entidades que forman parte de la Mesa del Tercer Sector, con una partida de 500.000 euros en los Presupuestos regionales, tengan "al menos" garantizado "lo básico y necesario" para sus trabajadores y la estabilidad de la organización, al margen del contexto económico general.

Sobre los 28 premiados en los Reconocimientos a la Iniciativa Social, García-Page ha asegurado que representan "en muchos casos los valores que nos han llevado a algunos a estar en la vida política". "La solidaridad no es una muleta ni mucho menos una muletilla, no es un añadido. Es una cosa estructural. O se quiere al cien por cien, o no se quiere", ha afirmado García-Page, quien ha incidido en que la actitud solidaria debe hacer sentir orgullosa "a esta generación y a las que vienen".

Todos los premiados

Este año se han incrementado el número de premios respecto a la anterior edición y se han ampliado las categorías en las que se engloban los reconocimientos otorgados. Así, de entre el centenar de candidaturas presentadas, el jurado ha fallado 22 reconocimientos a la Iniciativa Social y otros seis reconocimientos especiales en siete categorías: Acción Social, Promoción del Tercer Sector, Voluntariado, Discapacidad, Infancia y Familia, Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía y Cooperación Internacional.

Así, en la categoría de 'Acción Social', los premiados han sido para el Centro de Atención Residencial “Casa Santa Lioba”, del Instituto Secular San Bonifacio; Asociación Proyecto Hombre; Asociación de integración sociolaboral "EntreTod@s"; Hotel 'El Sueño del Infante', gestionado por la Asociación AFAUS, y un Reconocimiento Especial para la Asociación Pro Salud Mental "Vivir".

En la terna de reconocimientos de promoción del 'Tercer Sector' se ha reconocido a Jesús Cano, vicepresidente segundo del Consejo Regional del Pueblo Gitano. También se ha valorado la aportación del Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, Feciso, por su contribución al conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos, y la Fundación Eurocaja Rural, por contribuir al progreso socioeconómico del medio rural y sus habitantes.

En el apartado de 'Voluntariado', dos nombres propios; Luis Perales Ramírez, por toda una vida dedicada a los promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, y José Luis Herreruela, presidente de ADA Azuqueca de Henares, por su contribución a la actividad asociativa en el ámbito de la discapacidad en la provincia de Guadalajara. Además, la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la promoción del voluntariado entre sus estudiantes y la Asociación 'A tu lado', de Villarrubia de los Ojos también han sido reconocidos, junto con la mención especial a la Asociación "Más que una ilusión" por su proyecto “Regalando Sonrisas”.

En la categoría de reconocimientos en la atención a la 'Discapacidad', los galardones han sido para la Asociación Provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Toledo, APANAS; la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido ADACE; el Ayuntamiento de Torrijos, la empresa 'Panaderos Artesanos J.Sánchez'. Asimismo se han entregado tres reconocimientos especiales en esta categoría; para el Proyecto de danza inclusiva "Estamos a Tiempo", para la asociación deportiva "Inclubsión" y para el parque temático "Puy du Fou".

En el apartado de 'Atención a la Dependencia', la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFAD Tarancón y el Teléfono contra la Soledad del Mayor, de la Asociación de Jubilados UDP, mientras que en 'Infancia y Familia', los reconocidos han sido la Asociación Proyecto Kieu; el Instituto de Educación Secundaria 'La Cañuela' y a título personal pero en representación de las familias acogedoras de Castilla-La Mancha, Eva María Atienzar.

Por último, en la categoría de 'Cooperación Internacional', a la Asociación de Investigación y Especialización sobre Asuntos Iberoamericanos AIETI, y a la Asociación Médicos del Mundo de Castilla-La Mancha.

Crisis de Ucrania

También se ha realizado un reconocimiento especial a la respuesta que, desde Castilla-La Mancha, se ha dado a la crisis de Ucrania. Se ha otorgado a las seis entidades de primera acogida que trabajan con los refugiados y desplazados de este y otros conflictos.

Se trata de ACCEM, CEPAIM, Cruz Roja, Guada Acoge, MPDL y Provivienda, que forman parte también de la Comisión Regional De Respuesta Integral Para La Emergencia En Ucrania, CRRIEMU, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma que aún mantiene vigente la Comisión, con el objetivo de hacer un seguimiento periódico de la situación de los refugiados en la región.

"Todos pusimos nuestro granito de arena para que aquellas personas que tenían que salir de su país, rotos de dolor, pudiesen sentirse acogidos en nuestra tierra. Nos pusimos a trabajar con el convencimiento de que teníamos que hacerlo de forma coordinada entre instituciones y entidades", ha asegurado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, que también ha agradecido el papel de otros agentes sociales, como empresarios, administración y sindicatos en la puesta en marcha de políticas sociales en la región.

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha resaltado la firma a lo largo de esta legislatura de más de 260 convenios de colaboración, que han supuesto ayudas por ese valor superior a los tres millones de euros. Esta inversión, ha explicado, ha estado destinada para acompañar a las entidades sociales en su "extraordinaria labor ya que realizan un magnífico trabajo y desarrollan programas pioneros que están mejorando la vida de muchas personas y dando oportunidades de reinserción social".

Un Teatro Lope de Vega de Ocaña abarrotado de público, hasta superar el medio millar de asistentes, ha sido testigo de la entrega de estos galardones, a la que ha asistido numerosos representantes públicos. Entre ellos, el alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, así como representantes del tejido social, militar y eclesiástico de la región.

