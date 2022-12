Acercamiento de Paco Núñez a Vox tras designar candidato a David Moreno: "Formaremos gobierno"

El líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este martes que él "nunca" actuará como lo hizo el presidente autonómico, Emiliano García-Page, en las elecciones regionales de 2015, cuando declaró que no pactaría con Podemos y finalmente lo hizo.

Así ha respondido Núñez en una rueda de prensa en Cuenca al ser preguntado sobre un posible pacto del PP con Vox tras los comicios autonómicos de mayo de 2023: "Si la mayoría de los castellano-manchegos no quiere que el socialismo gobierne la región, formaremos gobierno", ha dicho el líder regional del PP, según informa Efe.

Tras la designación del portavoz del grupo municipal de Vox en Talavera de la Reina (Toledo), David Moreno Ramos, como candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, el dirigente popular se ha limitado a señalar que él va a "respetar e interpretar" los resultados "que los castellano-manchegos dicten en las urnas en mayo".

En cualquier caso, el presidente del PP regional ha recalcado que él "nunca" haría lo que hizo García-Page en las elecciones de 2015, que, al igual que el presidente Pedro Sánchez, "dijo que no pactaría con Podemos y luego hizo vicepresidente al secretario general de la formación morada, José García Molina".

Rendir cuentas

En esta línea, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional que oficialice o no su candidatura a la Junta de Comunidades, pues "no hay nada mejor que rendir cuentas en las urnas" y, a su entender, García-Page ha "traicionado" esta legislatura a Castilla-La Mancha "en numerosas ocasiones" y deben ser los ciudadanos quienes "juzguen esa actitud".

En cuanto a las elecciones municipales, que también se celebrarán el próximo 28 de mayo, Núñez ha subrayado que "el próximo alcalde de Toledo va a ser Carlos Velázquez (PP) sin ninguna duda", que previsiblemente se enfrentará en las urnas contra la candidata socialista, la alcaldesa Milagros Tolón; el candidato de Cs, Esteban Paños; y la de Vox, Inés Cañizares, confirmada ya oficialmente.

Carlos Velázquez es la propuesta que el PP de Castilla-La Mancha ha elevado al Comité electoral nacional, cuya candidatura previsiblemente se aprobará en próximas fechas, como se ha venido anunciando.

Por otro lado, Núñez ha criticado que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso "no hayan sido capaces" de romper la disciplina de voto en cuestiones como la reforma del Código Penal como sí ha hecho la diputada del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo con su abstención en la ley trans.

"Terrible"

El líder de los populares castellano-manchegos ha recordado que Calvo se enfrenta a una multa de 600 euros por este hecho y se ha preguntado si "este es el problema" para los diputados socialistas: "A mí 600 euros me merecerían la pena si es por defender a mi tierra", ha destacado.

A su vez, Núñez ha mencionado que García-Page, en el último pleno de las Cortes regionales, votó en contra de rechazar la supresión de la sedición y la reformar de la malversación, de la "injerencia" del Gobierno en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial y de rechazar un referéndum unilateral de independencia en Cataluña.

Con su voto en contra, según ha declarado, el barón socialista "dio coherencia a su apoyo a Pedro Sánchez".

Además, Núñez ha valorado como "terrible desde el punto de vista económico, social y sentimental" la hoja de ruta del presidente de Cataluña, Pere Agaronés, para el independentismo catalán y ha vaticinado que García-Page "no tardará en decir que no está de acuerdo y que no lo permitirá, pero volverá a aceptar lo que diga su partido"

