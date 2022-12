Activistas con caretas de Sánchez y García-Page llevan un galgo muerto al Congreso

Activistas a favor de los derechos de los animales han posado este lunes a las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid con un galgo muerto y caretas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; para mostrar su rechazo a la enmienda presentada por los socialistas en el Congreso para que los perros de caza se queden al margen de la futura Ley de Bienestar Animal.

El proyecto de esta ley, impulsada por Podemos, fue aprobado por el Consejo de Ministros pero pocos días después, el PSOE anunciaba una enmienda para que se excluyeran a los perros de caza como había pedido públicamente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Este escollo había paralizado la tramitación hasta que la semana pasada la líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aceptaba adoptar la normativa castellano-manchega en este punto, lo que implicaría que este tipo de perros no estén afectados por la ley mientras cazan.

Ejerciendo de portavoz de los activistas, Mati Cubillo exigía la aprobación del texto de la ley sin enmendar porque es "positiva para los animales, no va en contra de las normas de las CCAA y sobre todo exigimos que se apruebe sin la cruel enmienda que excluye a los perros de caza.”

Las entidades organizadoras de estas acciones de protesta han alertado de de que la enmienda abre la puerta al maltrato, la cría indiscriminada y sin control, la matanza de cachorros recién nacidos en función del sexo deseado, el sacrificio de adultos que no reúnen las características buscadas para su uso o el abandono del "galgo sucio", el que se rompe una pata o no sirve para criar, etc.

Para escenificar esta situación, han posado con un galgo muerto "hallado recientemente en una cuneta" y que es "símbolo de los miles de perros heridos, abandonados, perdidos o desechados, que genera cada año la práctica de la caza en España".

Imagen de la protesta.

