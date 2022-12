Vuelve a salir a subasta el barco de la Diputación de Toledo con una importante rebaja

El barco del yacimiento arqueológico de 'Ciudad de Vascos', varado en Galicia desde 2015 y por el la Diputación de Toledo paga unos 5.000 euros anuales en concepto de tasas de amarre, acaba de salir a subasta por sexta vez con "una rebaja importante".

Así lo ha indicado este lunes el presidente de la institución provincial, Álvaro Gutiérrez, que ha señalado que "hay interés por parte de alguna empresa" y ha manifestado que no cierra la puerta a que pudiera ser navegable en la ciudad de Toledo, tal y como propuso Ciudadanos.

Gutiérrez, a preguntas de los medios en rueda de prensa, ha explicado que "hay gente que se ha interesado telefónicamente por el barco", mostrándose esperanzado de que este interés se pudiera traducir en que se "pudiera pujar por él en la próxima subasta".

"Nos queremos desprender de él"

"Estamos haciendo todos los trámites administrativos para poderlo enajenar porque es un barco del que nos queremos desprender. Hasta ahora hemos seguido la línea de rebaja de los jurídicos de la casa y bajaremos todo que la ley nos permita", ha dicho.

Respecto a la propuesta del diputado de Ciudadanos y concejal de Toledo Julio Comendador, que pidió que el barco regresase a la capital castellano-manchega para recorrer el tramo navegable del río Tajo entre los barrios de Safont, Santa María de Benquerencia y Azucaica, Gutiérrez ha indicado que no tiene "ningún inconveniente en ello" y "es una de las posibilidades" que apoyaría.

"Estoy dispuesto a llegar un acuerdo y cederles el barco. No tengo ningún inconveniente en colaborar, si es interesante y viable. A veces hay gente que tiene ocurrencias, pero no siempre son proyectos viables", ha afirmado el presidente de la Diputación añadiendo que por el momento no hay ninguna administración pública interesada.

Sigue los temas que te interesan