García-Page cree que "urge" reformar la ley del 'solo sí es sí' para proteger a las mujeres

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado que “urge” reformar la ley del ‘solo sí es sí’ para seguir protegiendo a las mujeres y combatir la violencia sexual, con el fin de que los autores de estos delitos no vean recortadas sus penas vigentes.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios de comunicación tras presidir un consejo de Gobierno itinerante en La Solana (Ciudad Real), donde, según EFE, ha afirmado que “esta ley es una iniciativa feliz que se está viendo comprometida en parte por alguna interpretación”.

“Este asunto no se debe politizar, como tampoco se debe politizar el trabajo de los jueces, porque así no se va a arreglar nada. Lo que nos interesa es proteger a las mujeres y combatir la violencia sexual, y yo lo que le quiero decir a los responsables de la gestión, a los responsables del Gobierno, es que la soberbia, también la soberbia ideológica, la que cava trincheras ideológicas por cualquier tema, no termina siendo la solución”.

En este punto, ha señalado que todo el mundo puede equivocarse en la redacción de una ley, que ha podido ser un problema de matiz. “Urge poner la tilde que le falta a la ley cuanto antes mejor”.

Advertencias del CGPJ

García-Page ha recordado que ya hubo advertencias del Consejo General del Poder Judicial sobre lo que podía suceder. Además, algunos servicios jurídicos de algunas autonomías también avisaron del riesgo. Entre ellas, Castilla-La Mancha advirtió de que “podía malinterpretarse o confundirse la gestión de esta ley”.

Por último, el presidente ha expresado que se podría esperar a que fuera el Tribunal Supremo quien interpretara esta ley y no reformarla, lo que supondría que “se estarían beneficiando de recortes en sus condenas muchos condenados”.

