Ciudadanos alerta de la gravedad de la crisis de natalidad en Castilla-La Mancha

La líder de Ciudadanos de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha alertado sobre la gravedad de la crisis de natalidad a cuenta del dato conocido esta semana, que sitúa a España en el nivel de nacimientos más bajo de la serie histórica iniciada en 1941. Se trata de "un problema extremadamente preocupante, más aún cuando muchos de nuestros jóvenes están deseando tener hijos, pero no se atreven a dar el paso por la precariedad laboral y económica", ha señalado la líder de Ciudadanos en la región.

En clave autonómica, “lo cierto es que Castilla-La Mancha sale muy mal parada”, siendo la cuarta comunidad en la que más ha caído el número de nacimientos en el último semestre. "La situación es la que es y no vamos a mirar hacia otro lado. Tenemos a jóvenes con serias dificultades para poner en marcha sus proyectos de vida. Muchos no tienen independencia económica porque carecen de empleo estable, no pueden acceder a una vivienda digna y tampoco pueden tener hijos", ha lamentado la dirigente liberal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Picazo ha afirmado que "si alguien decide libremente no tener hijos es perfectamente respetable. Pero si alguien que quiere tenerlos no puede hacerlo por la situación económica es un fracaso de nuestra sociedad". A este respecto ha planteado una batería de medidas para incentivar la natalidad, entre las que destacan la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el impulso del teletrabajo y la ampliación de los beneficios para familias numerosas.

Reproducción asistida

Asimismo, ha propuesto, en la línea de lo que Ciudadanos viene planteando a nivel nacional, premiar a las empresas que faciliten la conciliación laboral y familiar y conceder ayudas para la reproducción asistida. "Ante el grave problema que supone la baja natalidad, con consecuencias para la sostenibilidad del sistema de pensiones, tenemos dos opciones: preocuparnos mucho y no hacer nada o poner alternativas sobre la mesa", ha argumentado Picazo, advirtiendo que "un país sin niños es un país sin futuro".

Sigue los temas que te interesan