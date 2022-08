El PP asegura que es "imposible" que García-Page vuelva a ser presidente de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, "que deje las bromas y las faltas de respeto" y gestione los intereses de los ciudadanos en "los meses que le quedan al frente del Gobierno regional".

Asimismo, ha puesto en duda porque el presidente regional no baja los impuestos. Núñez se ha preguntado si García-Page no baja los impuestos "porque tiene miedo a Pedro Sánchez o porque cree en unos impuestos caros para pagar un Gobierno caro”.



Así lo ha indicado Núñez durante una visita a Ledaña (Cuenca), donde ha manifestado que "Castilla-La Mancha está para pocas bromas" y que los ciudadanos están "cansados de las gracietas y bromas" de García-Page , según ha informado el PP en nota de prensa. De esta forma, le ha instado a que gestione y proponga medidas eficaces para los castellanomanchegos.

"Imposible" que García-Page repita

Por otra parte, en rueda de prensa, el diputado regional del PP, Emilio Bravo ha augurado que es "imposible" que García-Page revalide su cargo tras las elecciones autonómicas de mayo 2023 por la situación actual que vive la región. En este sentido, ha afirmado el hecho de que el PP ganará los próximos comicios "lo saben los castellano-manchegos", y ha añadido que es el motivo por el que García-Page está "tan nervioso".



De hecho, ha desvelado que está enviando publicaciones a los municipios que recogen las acciones de la Junta de Comunidades en cada localidad, pero "sin nombrar para nada al PSOE" y, a este respecto, el también alcalde de Mora ha dicho que si invierte en su pueblo es porque él se pide como regidor.

Emilio Bravo durante la rueda de prensa.

Un Gobierno de 'garantía'

De su lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido que el presidente regional y su Gobierno son la "garantía" de que se adopten medidas sociales para afrontar la situación actual que vive la región.



Así lo ha subrayado en rueda de prensa el diputado nacional por Ciudad Real, Miguel González, quien ha destacado que el Ejecutivo autonómico es "sensato", tiene una hoja de ruta y enfrenta los problemas "con alma social" y con la ciudadanía, las "claves de bóveda" de la gestión de García-Page.

Miguel González, diputado autonómico del PSOE de Castilla-La Mancha,

Sin embargo, ha lamentado que, frente a la "solvencia" del Ejecutivo, el PP sigue siendo el de las "ocurrencias" y el que no arrima el hombro, por lo que ha pedido al grupo mayoritario de la oposición que deje a un lado la propuesta "ridícula" y que ya produce "hartazgo" sobre la bajada de impuestos, ya que ha dicho que solo supondría un ahorro en el bolsillo de cada castellanomanchego de 80 céntimos.



Por otro lado, preguntado por el augurio del PP sobre que García-Page no ganará las elecciones de 2023, González ha respondido que el PP hace "todo lo posible" para perder los próximos comicios, mientras que los socialistas, con García-Page a la cabeza, están ocupados en los problemas del día a día y en dar soluciones a los ciudadanos.



Según el diputado nacional del PSOE, la "fórmula Page" ha demostrado tener éxito y, por ello, los socialistas están "tranquilos" y no piensan en las elecciones sino en "proteger a las familias" ante la situación actual.

